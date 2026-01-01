Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив

Описание

Три линзы объектива с низкой дисперсией (LD) полностью компенсируют продольные и поперечные хроматические аберрации. Также улучшена оптическая конструкция объектива (21 элемент в 13 группах) и качество оптики за счет усовершенствованной технологии производства. В результате объектив обеспечивает высокое разрешение, повышенную четкость и улучшенную общую оптическую производительность.Три линзы объектива с низкой дисперсией (LD) полностью компенсируют продольные и поперечные хроматические аберрации. Также улучшена оптическая конструкция объектива (21 элемент в 13 группах) и качество оптики за счет усовершенствованной технологии производства. В результате объектив обеспечивает высокое разрешение, повышенную четкость и улучшенную общую оптическую производительность.

Теперь можно моментально выполнять точную настройку фокуса вручную без необходимости переключения. На поверхность линз объектива нанесено покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) с гибридной наноструктурой. В дополнение к обычным противоотражающим свойствам покрытие eBAND обеспечивает более высокий коэффициент светопропускания и значительно улучшает антиотражающие свойства, особенно падающих под углом лучей света. В сочетании с покрытием BBAR (широкополосное многослойное антибликовое покрытие) удалось уменьшить блики и ореолы до минимальных уровней.

Благодаря усовершенствованной технологии производства компании Tamron удалось сократить минимальную дистанцию фокусировки (MOD) до 2,2 м (по сравнению с 2,7 м в модели A011), что позволяет получать с помощью телеобъектива великолепные фотографии в режиме макросъемки.

Модель A022 оснащена кольцевым ультразвуковым бесшумным электродвигателем (USD) с высокой скоростью реакции и удобным управлением. Скорость автофокусировки значительно выше по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет быстро и точно фокусироваться даже при съемке движущихся объектов.При съемке с автофокусировкой функция постоянно доступной ручной фокусировки позволяет моментально выполнять точную настройку фокуса вручную без необходимости переключения между режимами.

Эффективность оптической стабилизации (VC) в режиме VC MODE 3 эквивалентна 4,5 ступеням, в соответствии с уровнями эффективности стабилизации изображения, установленными стандартами CIPA (Camera & Imaging Products Association). Теперь в модели A022 есть три режима оптической стабилизации, и при съемке можно выбрать оптимальный режим в зависимости от условий (например, если требуется снять панораму). VC MODE 1 — стандартный режим, предназначенный для обеспечения баланса между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией.VC MODE 2 предназначен исключительно для съемки панорам.В режиме VC MODE 3 приоритетной является стабилизация снимков, а не стабилизация изображения в видоискателе.Отдельно приобретаемая консоль TAMRON TAP-inTM позволяет менять настройки режима VC MODE 1. Возможность выбора изображения в видоискателе — стандартное или приоритет изображения в видоискателе.

Механизм FLEX ZOOM LOCK позволяет быстро заблокировать или разблокировать кольцо зуммирования в любом положении простым смещением кольца. Фотографы могут снимать с любого угла, не опасаясь случайного изменения фокусного расстояния. Кроме того, переключатель обычного замка механизма изменения фокусного расстояния предотвращает нежелательное выдвижение объектива при транспортировке.

На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Поверхность линзы теперь легче очищается и менее подвержена повреждениям от попадания грязи, пыли, влаги, а также от отпечатков пальцев. Герметичные уплотнения по всей окружности оправы объектива обеспечивают дополнительную защиту оборудования при съемке вне помещений.



Характеристики: