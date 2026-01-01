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Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF объектив

Tamron
Артикул: MTG-2071

Объектив Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Canon EF. Гипер зум от компании Tamron предназначен для спортивной, репортажной и тревел фотографии. Объектив новой серии G2 обеспечивает еще лучшие оптические характеристики при использовании с современными зеркальными камерами высокого разрешения. В нем также усовершенствован ряд функций, включая скорость и точность автофокусировки и оптической стабилизации (VC). Добавлен ряд новых функций: замок механизма зуммирования FLEX ZOOM LOCK, фтористое покрытие линзы и телеконвертеры, приобретаемые дополнительно. Новый объектив обладает выдающимися характеристиками и роскошным внешним видом класса «люкс», в том числе металлической оправой объектива.

Описание

Три линзы объектива с низкой дисперсией (LD) полностью компенсируют продольные и поперечные хроматические аберрации. Также улучшена оптическая конструкция объектива (21 элемент в 13 группах) и качество оптики за счет усовершенствованной технологии производства. В результате объектив обеспечивает высокое разрешение, повышенную четкость и улучшенную общую оптическую производительность.Три линзы объектива с низкой дисперсией (LD) полностью компенсируют продольные и поперечные хроматические аберрации. Также улучшена оптическая конструкция объектива (21 элемент в 13 группах) и качество оптики за счет усовершенствованной технологии производства. В результате объектив обеспечивает высокое разрешение, повышенную четкость и улучшенную общую оптическую производительность.
Теперь можно моментально выполнять точную настройку фокуса вручную без необходимости переключения. На поверхность линз объектива нанесено покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) с гибридной наноструктурой. В дополнение к обычным противоотражающим свойствам покрытие eBAND обеспечивает более высокий коэффициент светопропускания и значительно улучшает антиотражающие свойства, особенно падающих под углом лучей света. В сочетании с покрытием BBAR (широкополосное многослойное антибликовое покрытие) удалось уменьшить блики и ореолы до минимальных уровней. 
Благодаря усовершенствованной технологии производства компании Tamron удалось сократить минимальную дистанцию фокусировки (MOD) до 2,2 м (по сравнению с 2,7 м в модели A011), что позволяет получать с помощью телеобъектива великолепные фотографии в режиме макросъемки. 
Модель A022 оснащена кольцевым ультразвуковым бесшумным электродвигателем (USD) с высокой скоростью реакции и удобным управлением. Скорость автофокусировки значительно выше по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет быстро и точно фокусироваться даже при съемке движущихся объектов.При съемке с автофокусировкой функция постоянно доступной ручной фокусировки позволяет моментально выполнять точную настройку фокуса вручную без необходимости переключения между режимами. 
Эффективность оптической стабилизации (VC) в режиме VC MODE 3 эквивалентна 4,5 ступеням, в соответствии с уровнями эффективности стабилизации изображения, установленными стандартами CIPA (Camera & Imaging Products Association). Теперь в модели A022 есть три режима оптической стабилизации, и при съемке можно выбрать оптимальный режим в зависимости от условий (например, если требуется снять панораму). VC MODE 1 — стандартный режим, предназначенный для обеспечения баланса между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией.VC MODE 2 предназначен исключительно для съемки панорам.В режиме VC MODE 3 приоритетной является стабилизация снимков, а не стабилизация изображения в видоискателе.Отдельно приобретаемая консоль TAMRON TAP-inTM позволяет менять настройки режима VC MODE 1. Возможность выбора изображения в видоискателе — стандартное или приоритет изображения в видоискателе.
Механизм FLEX ZOOM LOCK позволяет быстро заблокировать или разблокировать кольцо зуммирования в любом положении простым смещением кольца. Фотографы могут снимать с любого угла, не опасаясь случайного изменения фокусного расстояния. Кроме того, переключатель обычного замка механизма изменения фокусного расстояния предотвращает нежелательное выдвижение объектива при транспортировке. 
На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Поверхность линзы теперь легче очищается и менее подвержена повреждениям от попадания грязи, пыли, влаги, а также от отпечатков пальцев. Герметичные уплотнения по всей окружности оправы объектива обеспечивают дополнительную защиту оборудования при съемке вне помещений. 

Характеристики:

  • Фокусное расстояние: 150–600 мм
  • Максимальная диафрагма: F/5-6.3
  • Угол обзора (диагональный): 16°25' – 4°8' (для полнокадрового формата); 10°38' – 2°40' (для формата APS-C)
  • Оптическая конструкция: 21 элемент в 13 группах
  • Минимальная дистанция фокусировки: 2,2 м
  • Максимальный коэффициент увеличения: 1:3,9
  • Размер фильтра: φ95 мм
  • Максимальный диаметр: φ108,4 мм
  • Длина: 260,2 мм
  • Вес: 2010 г
  • Лепестки диафрагмы: 9 (круглая диафрагма)
  • Минимальная диафрагма: F/32-40
  • Эффективность системы стабилизации: 4,5 ступени (по стандарту CIPA). В режиме VC MODE 3. (Для камер Canon: используется EOS-5D
  • MKIII / для камер Nikon используется D810)

Комплектация

  • Бленда,
  • крышки
  • чехол для объектива

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