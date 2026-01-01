Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 Di III RXD Nikon Z объектив

Описание

Влагостойкая конструкция гарантирует максимальную защиту при съемках под открытым небом, а резьба под фильтр имеет диаметр 67 мм, единый для всех моделей серии объективов Tamron для беззеркальных полнокадровых камер. Объектив совместим со всеми внутрикамерными функциями Sony, включая Быструю гибридную автофокусировку (Fast Hybrid AF) и Автофокус по глазу модели (Eye AF), которые обеспечивают фантастические возможности. Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 - очень практичный объектив, делающий процесс телесъемки более легким и комфортным, чем когда-либо прежде. Он может использоваться для самых разных фотожанров, включая съемку пейзажей, живой природы, соревнований и других спортивных событий, портретов и многого другого.Влагостойкая конструкция гарантирует максимальную защиту при съемках под открытым небом, а резьба под фильтр имеет диаметр 67 мм, единый для всех моделей серии объективов Tamron для беззеркальных полнокадровых камер. Объектив совместим со всеми внутрикамерными функциями Sony, включая Быструю гибридную автофокусировку (Fast Hybrid AF) и Автофокус по глазу модели (Eye AF), которые обеспечивают фантастические возможности. Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 - очень практичный объектив, делающий процесс телесъемки более легким и комфортным, чем когда-либо прежде. Он может использоваться для самых разных фотожанров, включая съемку пейзажей, живой природы, соревнований и других спортивных событий, портретов и многого другого.



Компактный размер и малый вес гарантируют комфорт и приятные ощущения от съемки телеобъективом.

Превосходные оптические характеристики обеспечивают высокое качество изображения и эффективную коррекцию аберраций.

Система привода автофокуса AF снабжена шаговым двигателем RXD для высокоскоростной, высокоточной и бесшумной работы.

Влагостойкая конструкция способствует уверенному и удобному процессу съемки.

Характеристики: