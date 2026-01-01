Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD Sony E объектив

Описание

Диапазон фокусных расстояний простирается от стандартных 50 мм до ультарателескопических 400 мм, что делает универсальность этого 8-кратного зума непревзойденной. Благодаря тому, что на широкоугольном конце фокусное расстояние составляет "нормальные" 50 мм, объектив позволяет снимать объекты в окружающей их среде в полный рост. Более широкоугольный конец этого уникального беззеркального зум-объектива особенно полезен для съемок спорта, дикой природы, и объектов, расстояние до которых быстро меняется.

Точное расположение специальных элементов объектива эффективно обеспечивает бескомпромиссное высокое качество изображения во всем диапазоне фокусных расстояний.диапазон фокусных расстояний простирается от стандартных 50 мм до ультарателескопических 400 мм, что делает универсальность этого 8-кратного зума непревзойденной. Благодаря тому, что на широкоугольном конце фокусное расстояние составляет "нормальные" 50 мм, объектив позволяет снимать объекты в окружающей их среде в полный рост. Более широкоугольный конец этого уникального беззеркального зум-объектива особенно полезен для съемок спорта, дикой природы, и объектов, расстояние до которых быстро меняется. Точное расположение специальных элементов объектива эффективно обеспечивает бескомпромиссное высокое качество изображения во всем диапазоне фокусных расстояний.



Несмотря на высокую разрешающую способность и исключительный размах фокусных расстояний, 50-400-мм F/4.5-6.3 невероятно компактен: его длина составляет всего 183,4 мм, а вес - 1155 г. Благодаря относительно небольшому весу и компактным размерам, как у обычного зума класса 100-400 мм, его легко и удобноy носить с собой. Для получения превосходных результатов в самых разных ситуациях новый объектив 50-400-мм F/4.5-6.3 оснащен линейным механизмом фокусировки TAMRON VXD (Voice-coil eXtreme Drive) и запатентованным механизмом стабилизации изображения VC (Vibration Compensation). Эти функции в сочетании с другими позволяют получать четкие изображения даже при съемке диких птиц и динамичных спортивных событий.



Кроме того, пользователи могут наслаждаться миром полу-макросъемки с отличными возможностями съемки крупным планом. МДФ (минимальная дистанция фокусировки) составляет всего 0,25 м при фокусном расстоянии 50 мм, а максимальный коэффициент увеличения - 1:2. Кроме того, пользователи могут настраивать определенные функции и обновлять встроенное программное обеспечение через порт разъема с помощью специальной утилиты TAMRON Lens UtilityTM. Новая функция, впервые появившаяся именно в этом объективе – настройка при помощи утилиты TAMRON Lens Utility ограничителя фокусировки.



Очевидно, что 50-400 mm F/4.5-6.3 - это совершенно новый вид ультрателезума, которому доступно стандартное фокусное расстояние 50 мм, при этом имеющего превосходное качество изображения и высокую мобильность. Этот объектив запечатлевает живой мир со всей желаемой четкостью и может привести вас к новым захватывающим фотографическим впечатлениям.



Одной из главных особенностей объектива 50-400-мм F/4.5-6.3 является чрезвычайно широкий диапазон фокусных расстояний, охватывающий от 50 мм до 400 мм, и обеспечивающий 8-кратное увеличение. Фокусное расстояние 50 мм удобно для съемки общих и средних планов, быстро приближающихся и удаляющихся объектов, - к примеру, при наблюдении за китами, съемках гонок или фотографировании животных в местах обитания. Пользователи могут наслаждаться съемкой самых разнообразных сюжетов - от пейзажей и диких птиц до животных, спортивных состязаний и групповых фотографий. Обладая столь впечатляющими возможностями, этот компактный и легкий зум имеет длину всего 183,4 мм и вес 1155 г. Это упрощает работу с объективом, а также делает его полезным в таких ситуациях, как авиаперелеты, когда вы хотите уменьшить объем перевозимого груза.



Приоритетом при разработке объектива 50-400 mm F/4.5-6.3 было избрано достижение высокого качества изображения во всем диапазоне фокусных расстояний. Оптическая конструкция состоит из 24 элементов в 18 группах. Применение многочисленных специальных линзовых элементов, в том числе XLD (со сверхнизкой дисперсией), LD (с низкой дисперсией) и гибридных асферических линзовых элементов, позволяет эффективно подавлять различные аберрации, включая осевые хроматические. 50-400 mm F/4.5-6.3 также имеет покрытие BBAR-G2 (широкополосное антибликовое покрытие второго поколения), которое минимизирует ореолы и блики и передает мельчайшие детали объектов даже в условиях контрового освещения. Наслаждайтесь четкой картинкой и отличным разрешением по краям кадра, а также мягкими, красивыми эффектами боке, которые может создать только ультрателефото.



В объективе 50-400 mm F/4.5-6.3 используется система фокусировки на базе линейного привода VXD. Этот механизм сочетает в себе лучшую в своем классе скорость и точность, обеспечивая быструю и точную фокусировку от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Более того, отличные характеристики отслеживания фокуса движущихся объектов позволяют получать четкие изображения даже при съемке диких птиц и быстрых спортивных соревнований.



Объектив 50-400mm F/4.5-6.3 обеспечивает отличные - особенно для ультрателезума - характеристики при съемке крупным планом. Пользователи могут наслаждаться макросъемкой с минимальной дистанции фокусировки 0,25 м и при максимальном коэффициенте увеличения 1:2 на фокусном расстоянии 50 мм. При фокусном расстоянии 400 мм минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1,5 м, что обеспечивает максимальное увеличение 1:4 для динамичных снимков. Беспрецедентный уровень свободы и гибкие возможности съемки, ранее невиданные при ультрателескопическом увеличении, раскрывают очарование объектов более, чем когда-либо.

Характеристики: