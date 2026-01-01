Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD объектив

Описание

При использовании фикс-объектива фотограф строит композицию кадра в зависимости от расстояния до основного объекта, получая удовольствие от съемки на более высоком уровне и от точного исполнения своих задумок. Это некий баланс между превосходным управлением и великолепным качеством изображения.Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм, как и у некоторых моделей объективов Tamron, что очень удобно.Объектив способен фокусироваться очень близко к объекту съемки с беспрецедентным в этой категории максимальным коэффициентом увеличения 1: 2.

Среди других полезных функций - влагостойкая конструкция для съемки вне помещений и фтористое покрытие передней линзы для легкого удаления отпечатков пальцев. Объектив поддерживает основные программные функции фотокамер Sony, такие как быстрая гибридная автофокусировка (Fast Hybrid AF) и автофокус по глазу модели (Eye AF), а также ряд дополнительных функций, обеспечивающих приятные впечатления от съемки и фантастические результаты. Данная модель очень удобна и практична благодаря небольшому весу и лёгкому управлению, позволяя наслаждаться широкоугольной фотографией, которую так любит большинство фотографов.

Возможность фокусироваться практически вплотную к объекту съемки увеличивает функциональность и универсальность объективовФикс-объектив способен фокусироваться на необычайно близком расстоянии от объекта. Минимальная дистанция фокусировки (MOD) равна 0,11 м. Кроме того, максимальный коэффициент увеличения составляет 1: 2. Эти замечательные характеристики позволяют фотографам создавать композиции с впечатляющей динамической перспективой (при этом самые близкие объекты кажутся заметно больше, а дальние - зрительно уменьшаются), уникальной для широкоугольной оптики.

Возможность приблизиться вплотную - одна из самых желательных характеристик объективов с широким углом обзора. Фикс-объектив для полнокадровых беззеркальных камер от Tamron обеспечивает непревзойденный уровень свободы съемки крупным планом, при котором к тому же легче получить красивый сильно размытый фон - боке.

Лёгкая конструкция объектива позволяет фотографам наслаждаться комфортной съемкой, не задумываясь о том, брать ли с собой лишний объектив. Вес Tamron 24mmМодель имеет диаметр фильтра 67 мм, что и зум-объективы Tamron для полнокадровых беззеркальных камер, что поддерживает компактность и удобство серии. Это значительно уменьшает объем фотосумки и стоимость аксессуаров при работе с поляризационными PL, нейтрально-серыми ND и другими фильтрами. Крышки объективов тоже имеют одинаковый размер, что устраняет необходимость в сортировке крышек при смене объективов. Таким образом мы получаем очень удобную и мобильную систему, добавляющую приятных эмоций во время фотосъемки.

Усовершенствованная оптическая схема, созданная с использованием новейших технологий конструирования объективов, обеспечивает исключительно высокую резкость и детализацию по всему полю кадра благодаря оптимальному расположению низкодисперсных элементов LD (Low Dispersion) и стеклянных литых асферических элементов GM (Glass Molded Aspherical). Незначительная дисторсия, характерная для широкоугольных объективов, исправляется с помощью программных функций беззеркальных камер. Кроме того, легендарное многослойное антибликовое покрытие BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) от Tamron заметно уменьшает вероятность появления бликов и ореолов. Благодаря превосходной разрешающей способности, достигаемой за счет выдающихся оптических характеристик, и дополнительной коррекции искажений на базе камеры, фикс-объектив может смело использоваться в любых ситуациях - от повседневных семейных снимков до серьезной фотографии профессионального уровня.

Объектив имеет одинаковую длину 64 мм, достигая превосходного баланса с камерами Sony E-mount. В конструкции используется линейное удлинение передних групп элементов, при котором внешняя длина корпуса во время фокусировки не изменяется. Следовательно, исчезает вероятность того, что передняя линза случайно соприкоснется с объектом во время съемки крупным планом. К тому же стало легче осуществлять одновременную ручную фокусировку, так как кольцо фокусировки расположено ближе к передней части объектива в пределах естественной досягаемости большого и указательного пальцев.

Бесшумная система автофокуса, управляемая двигателем постоянного тока OSD (Optimized Silent Drive). Привод OSD обеспечивает практически бесшумную работу системы автофокуса AF. По сравнению с обычными типами встроенных двигателей постоянного тока, у данной модели объектива Tamron значительно снижен шум привода, а также улучшены характеристики и скорость автофокусировки. Низкий уровень шума от объектива обязательно оценят видеооператоры. В целом, этот объектив с фиксированным фокусным расстоянием отличается высочайшей точностью автофокусировки даже при съемке движущихся объектов в режиме непрерывной следящей фокусировки. Кроме того, данная серия объективов поддерживает все программные функции автофокусировки, предлагаемые камерами Sony, включая быструю гибридную автофокусировку (Fast Hybrid AF), автофокус по глазу модели (Eye AF) и постоянную ручную фокусировку (Direct Manual Focus - DMF).

Резиновые уплотнители расположены в области крепления объектива и в других важных местах, обеспечивая влагостойкость конструкции и предотвращая проникновение внутрь влаги и капель дождя. Эта функция дает дополнительный уровень защиты при съемках на улице в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, поверхность передней линзы покрыта защитным фторсодержащим соединением, которое обладает отличными водо- и маслоотталкивающими свойствами. Теперь переднюю линзу легче протирать, и она менее уязвима для разрушительного воздействия грязи, пыли, влаги или масляных отпечатков пальцев, что значительно упрощает уход за ней. Дополнительные защитные свойства очень важны для объектива, которые позволяют почти вплотную приблизиться к объекту съемки.

Характеристики: