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Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Fujifilm объектив
Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Fujifilm объектив
Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Fujifilm объектив

Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Fujifilm объектив

Tamron
Артикул: MTG-2066

Объектив Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Fujifilm.  Объектив для беззеркальных кроп-камер APS-C с коэффициентом приближения 16,6x и диапазоном фокусных расстояний 18–300 мм (полнокадровый эквивалент 27–450 мм). Зуммируя от широкоугольного до ультрателедиапазона, он охватывает широкий спектр фотожанров, включая съемку пейзажей, спорта, дикой природы, а также повседневные непостановочные кадры и портреты. Компактная конструкция объектива позволяет легко носить его с собой каждый день и идеально подходит для путешествий и семейных мероприятий. 

Описание

Благодаря минимальной дистанции фокусировки MOD (Minimum Object Distance) 0,15 м на широком конце и максимальному коэффициенту увеличения 1: 2 объектив позволяет фотографировать объекты крупным планом с уникальной перспективой. Благодаря высокоскоростному механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) автофокусировка выполняется очень быстро и точно.Благодаря минимальной дистанции фокусировки MOD (Minimum Object Distance) 0,15 м на широком конце и максимальному коэффициенту увеличения 1: 2 объектив позволяет фотографировать объекты крупным планом с уникальной перспективой. Благодаря высокоскоростному механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) автофокусировка выполняется очень быстро и точно.
Для получения еще более резких и детализированных снимков модель оснащена запатентованной компанией TAMRON системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation). Новый универсальный зум-объектив делает фотографию более увлекательной, потому что вы можете использовать его в неограниченном количестве ситуаций. Он настолько универсален, что вдохновит вас на дальнейшее развитие своего фототворчества. 
Система автофокуса 18-300mm F/3.5-6.3 VC VXD обеспечивает скорость, точность и отзывчивость, по которым она занимает первое место в категории универсальных объективов, отчасти благодаря приводу на базе линейного двигателя VXD от компании TAMRON. Даже на телефокусном расстоянии 300 мм (450 мм в полнокадровом эквиваленте) объектив мгновенно фокусируется при переходе с минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Его следящий автофокус настолько эффективен, что позволяет запечатлеть решающие моменты при съемке насекомых, животных, транспортных средств или других быстродвижущихся объектов. Поскольку привод автофокуса напрямую приводит в движение группы оптических элементов объектива для фокусировки без использования редукторной передачи, объектив работает исключительно тихо. Линейный двигатель практически бесшумен, что делает этот объектив идеальным для фото- и видеосъемки в условиях, требующих тишины.
На фокусном расстоянии 18 мм объектив достигает минимальной дистанции фокусировки МДФ 0,15 м и максимального коэффициента увеличения 1: 2. Благодаря удивительно короткому рабочему расстоянию в 5 мм (2) можно максимально приблизиться к объекту съемки. Это открывает двери для стиля фотовыражения, который присущ только широкоугольной макросъемке.
18-300mm F/3.5-6.3 VC VXD - универсальный зум-объектив с высоким разрешением, созданный благодаря упорному стремлению компании TAMRON к выдающемуся качеству изображения. Оптическая конструкция включает несколько специализированных элементов, в частности, четыре низкодисперсные линзы LD (Low Dispersion) и три гибридные асферические линзы. Эти элементы помогают создавать изображения с высокой резкостью и детализацией по всему полю кадра. Хроматические и другие оптические аберрации хорошо контролируются. Кроме того, многослойное антибликовое покрытие BBAR-G2 второго поколения (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) подавляет ореолы и блики, которые обычно возникают в сценах с контровым светом. Объектив 18–300mm F/3.5–6.3 VC VXD обеспечивает высокое качество изображения и мягкое кремовое боке на всем диапазоне фокусных расстояний.
 Многослойное антибликовое покрытие второго поколения BBAR-G2 - это революционное достижение, обеспечивающее значительно улучшенные характеристики по сравнению с первоначальным покрытием линз BBAR (Broad-Band Anti-Reflection). Покрытие эффективно устраняет двоение изображения и блики, передавая мелкие детали объекта с идеальной четкостью и потрясающим контрастом даже в условиях контрового света.
Новый объектив оснащен запатентованной компанией TAMRON системой стабилизации изображения VC для борьбы с микродрожанием камеры, которое может возникнуть в теледиапазоне. Система стабилизации позволяет снимать с рук в условиях низкой освещенности, например, в темном помещении или при съемке ночью, не допуская ухудшения качества изображения. Используя технологии искусственного интеллекта, объектив сам выбирает значения уровня стабилизации при видеосъемке на фокусном расстоянии 70 мм или меньше.
7-лепестковая диафрагма сконструирована так, чтобы удерживать отверстие круглой формы даже через две ступени экспозиции от максимально открытой диафрагмы. Это создает гладкое однородное боке с красивыми фоновыми световыми пятнами.
Объектив 18-300mm F/3.5-6.3 VC VXD имеет переключатель, который при желании может заблокировать кольцо зуммирования на фокусном расстоянии 18 мм. Это предотвращает нежелательное выдвижение тубуса объектива из-за его веса во время транспортировки. 

Характеристики:

  • Фокусное расстояние - 18 - 300 мм
  • Диафрагма - F3.5 - F5.6
  • Минимальная диафрагма - f/22 - 40
  • Крепление объектива - Fujifilm X Mount
  • Стабилизация изображения - есть
  • Автоматическая фокусировка - есть
  • Режим макросъемки - есть
  • Число элементов / групп элементов - 19 / 15
  • Число асферических элементов - 3
  • Число низкодисперсных элементов - 4
  • Число лепестков диафрагмы - 7
  • Размеры - 75.5 x 125.6 мм
  • Вес - 620 г
  • Угол обзора - 77°24'- 5°30'
  • Минимальное расстояние фокусировки - 0.15 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра - 67 мм.

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