Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Fujifilm объектив

Описание

Благодаря минимальной дистанции фокусировки MOD (Minimum Object Distance) 0,15 м на широком конце и максимальному коэффициенту увеличения 1: 2 объектив позволяет фотографировать объекты крупным планом с уникальной перспективой. Благодаря высокоскоростному механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) автофокусировка выполняется очень быстро и точно.Благодаря минимальной дистанции фокусировки MOD (Minimum Object Distance) 0,15 м на широком конце и максимальному коэффициенту увеличения 1: 2 объектив позволяет фотографировать объекты крупным планом с уникальной перспективой. Благодаря высокоскоростному механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) автофокусировка выполняется очень быстро и точно.

Для получения еще более резких и детализированных снимков модель оснащена запатентованной компанией TAMRON системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation). Новый универсальный зум-объектив делает фотографию более увлекательной, потому что вы можете использовать его в неограниченном количестве ситуаций. Он настолько универсален, что вдохновит вас на дальнейшее развитие своего фототворчества.

Система автофокуса 18-300mm F/3.5-6.3 VC VXD обеспечивает скорость, точность и отзывчивость, по которым она занимает первое место в категории универсальных объективов, отчасти благодаря приводу на базе линейного двигателя VXD от компании TAMRON. Даже на телефокусном расстоянии 300 мм (450 мм в полнокадровом эквиваленте) объектив мгновенно фокусируется при переходе с минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Его следящий автофокус настолько эффективен, что позволяет запечатлеть решающие моменты при съемке насекомых, животных, транспортных средств или других быстродвижущихся объектов. Поскольку привод автофокуса напрямую приводит в движение группы оптических элементов объектива для фокусировки без использования редукторной передачи, объектив работает исключительно тихо. Линейный двигатель практически бесшумен, что делает этот объектив идеальным для фото- и видеосъемки в условиях, требующих тишины.

На фокусном расстоянии 18 мм объектив достигает минимальной дистанции фокусировки МДФ 0,15 м и максимального коэффициента увеличения 1: 2. Благодаря удивительно короткому рабочему расстоянию в 5 мм (2) можно максимально приблизиться к объекту съемки. Это открывает двери для стиля фотовыражения, который присущ только широкоугольной макросъемке.

18-300mm F/3.5-6.3 VC VXD - универсальный зум-объектив с высоким разрешением, созданный благодаря упорному стремлению компании TAMRON к выдающемуся качеству изображения. Оптическая конструкция включает несколько специализированных элементов, в частности, четыре низкодисперсные линзы LD (Low Dispersion) и три гибридные асферические линзы. Эти элементы помогают создавать изображения с высокой резкостью и детализацией по всему полю кадра. Хроматические и другие оптические аберрации хорошо контролируются. Кроме того, многослойное антибликовое покрытие BBAR-G2 второго поколения (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) подавляет ореолы и блики, которые обычно возникают в сценах с контровым светом. Объектив 18–300mm F/3.5–6.3 VC VXD обеспечивает высокое качество изображения и мягкое кремовое боке на всем диапазоне фокусных расстояний.

Многослойное антибликовое покрытие второго поколения BBAR-G2 - это революционное достижение, обеспечивающее значительно улучшенные характеристики по сравнению с первоначальным покрытием линз BBAR (Broad-Band Anti-Reflection). Покрытие эффективно устраняет двоение изображения и блики, передавая мелкие детали объекта с идеальной четкостью и потрясающим контрастом даже в условиях контрового света.

Новый объектив оснащен запатентованной компанией TAMRON системой стабилизации изображения VC для борьбы с микродрожанием камеры, которое может возникнуть в теледиапазоне. Система стабилизации позволяет снимать с рук в условиях низкой освещенности, например, в темном помещении или при съемке ночью, не допуская ухудшения качества изображения. Используя технологии искусственного интеллекта, объектив сам выбирает значения уровня стабилизации при видеосъемке на фокусном расстоянии 70 мм или меньше.

7-лепестковая диафрагма сконструирована так, чтобы удерживать отверстие круглой формы даже через две ступени экспозиции от максимально открытой диафрагмы. Это создает гладкое однородное боке с красивыми фоновыми световыми пятнами.

Объектив 18-300mm F/3.5-6.3 VC VXD имеет переключатель, который при желании может заблокировать кольцо зуммирования на фокусном расстоянии 18 мм. Это предотвращает нежелательное выдвижение тубуса объектива из-за его веса во время транспортировки.

Характеристики: