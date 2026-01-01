Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD Fujifilm объектив

Описание

Объектив позволяет пользователям наслаждаться повседневной съемкой со стабильной результативностью и высоким качеством изображения даже в ультрателедиапазоне, где обычно принято использовать штатив.



Для поддержки комфортной съемки с рук в ультрателедиапазоне новый зум-объектив оснащен приводом VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) с механизмом фокусировки на базе линейного двигателя с эстремально высоким крутящим моментом, обеспечивающим превосходную бесшумность и маневренность, а также запатентованной системой VC (Vibration Compensation) от компании TAMRON для высокоэффективной стабилизации изображения.



На фокусном расстоянии 150mm минимальная дистанция фокусировки MOD (Minimum Object Distance) составляет всего 0,6 м, обеспечивая яркие впечатляющие крупные планы.

У TAMRON 150-500mm F/5-6.7 поразительно компактный размер для ультрателеобъектива с переменными фокусными расстояниями до 500mm для полнокадровых беззеркальных камер - длина всего 209,6 мм при максимальном диаметре корпуса 93 мм. Даже на телеконце 500mm объектив остается удивительно компактным – его максимальная длина составляет 283 мм. Объектив увеличивает фокусное расстояние от 150mm до 500mm при повороте кольца зуммирования по дуге всего на 75 ° - менее четверти оборота. Эта функция позволяет быстро, с минимумом движений, настроить желаемый угол обзора, не отвлекаясь от выстраивания композиции и не упуская съемочные возможности. Знаменитая система стабилизации изображения VC от TAMRON, компенсируя микродрожание камеры, значительно повышает эффективность съемки с рук без использования дополнительных устройств.

Оптическая конструкция объектива содержит 25 элементов в 16 группах. Благодаря большому количеству оптимально расположенных специализированных элементов, включая одну линзу со сверхнизкой дисперсией XLD (eXtra Low Dispersion), пять элементов с низкой дисперсией LD (Low Dispersion) и две гибридные асферические линзы, объектив полностью контролирует все виды аберраций, включая осевые хроматические. Ультрателезум-объектив 150-500mm F/5-6.7 разработан и сконструирован с упором на компактные размеры и удобство использования без ущерба для качества изображения, поэтому пользователи могут наслаждаться исключительно высокой разрешающей способностью по всему полю кадра.

TAMRON 150-500mm F/5-6.7 оснащен тем же самым отлично зарекомендовавшим себя механизмом фокусировки на базе линейного двигателя VXD, который впервые был представлен в зум-объективе 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Модель A056). Привод VXD обеспечивает чрезвычайно высокую скорость и точность движения линз, а также исключительно высокую скорость отклика автофокуса. Даже при съемке в ультрателедиапазоне на фокусном расстоянии 500mm гарантируется быстрая, удобная и точная фокусировка на любых дистанциях съемки, от ближней до дальней.



Отслеживание точек фокусировки было значительно улучшено, чтобы упростить съемку быстродвижущихся объектов, например, спортсменов во время соревнований, птиц и авиационной техники. Драматические, насыщенные событиями моменты никогда не будут упущены при фото- или видеосъемке. Кроме того, линейный двигатель снижает шум привода и вибрации, возникающие во время фокусировки (по сравнению с обычной системой привода), что делает его идеальным для фото- и видеосъемки в условиях, когда требуется низкий уровень шума.

Изящный и компактный объектив 150-500mm F/5-6.7 оснащен системой стабилизации изображения VC от TAMRON и переключателем выбора режима VC с тремя настройками (Mode 1: Стандартный режим, Mode 2: Для съемок с проводкой и панорам, Mode 3: Приоритет стабилизации снимков, а не стабилизации изображения в видоискателе), поэтому оптимальный режим VC может быть активирован в любой момент в соответствии с условиями съемки. Эта система обеспечивает высокоэффективную стабилизацию изображения, исключая размытость изображения, вызванную дрожанием камеры.



TAMRON 150-500mm F/5-6.7 обладает отличными для ультрателеобъектива возможностями съемки крупным планом. Минимальная дистанция фокусировки MOD составляет всего 0,6 м на широком конце 150mm и 1,8 м на длинном конце 500mm. Максимальный коэффициент увеличения на фокусном расстоянии 150mm исключительно высок - 1: 3,1. Пользователи могут создавать впечатляющие телемакро-изображения объектов, включая цветы и насекомых, сохраняя при этом разумную дистанцию съемки – но заметно ближе, чем у обычных ультра-телеобъективов с переменным фокусным расстоянием.

Характеристики: