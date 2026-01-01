Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon EF объектив

Минимальная дистанция фокусировки MOD составляет 1,5 метра, максимальный коэффициент увеличения 1:3.6 Влагостойкая конструкция и фтористое покрытие передней линзы обеспечивают дополнительную защиту при съемке на открытом воздухе. Специализированные низкодисперсные стеклянные LD (Low Dispersion) линзы предотвращают возможные аберрации. Покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) устраняет лишние переотражения, давая более четкие, контрастные и яркие изображения.
Характеристики:
- Фокусное расстояние 100 - 400 мм
- Максимальная диафрагма f4.5-6.3
- Минимальная диафрагма f/32-45
- Угол обзора 24°24' - 6°12' (для полнокадрового формата); 15°54' - 4°01' (для формата APS-C)
- Конструкция объектива 17 элементов в 11 группах
- Максимальный коэффициент увеличения 1:3,6
- Минимальное фокусное расстояние 1,5 м
- Диаметр светофильтра 67 мм
- Байонет Canon
- Размеры 199 х 82 мм
- Вес 1135 г