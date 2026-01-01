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Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon EF объектив
Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon EF объектив
Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon EF объектив

Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon EF объектив

Tamron
Артикул: OLE-2711

Телеобъектив фокусным расстоянием 100-400 мм и переменной светосилой f4.5-6.3 с точным автофокусом AF в корпусе из магниевого сплава. Байонет Сanon. Оснащен дополнительным креплением для штатива.

Описание

Минимальная дистанция фокусировки MOD составляет 1,5 метра, максимальный коэффициент увеличения 1:3.6 Влагостойкая конструкция и фтористое покрытие передней линзы обеспечивают дополнительную защиту при съемке на открытом воздухе. Специализированные низкодисперсные стеклянные LD (Low Dispersion) линзы предотвращают возможные аберрации. Покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) устраняет лишние переотражения, давая более четкие, контрастные и яркие изображения.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 100 - 400 мм
  • Максимальная диафрагма f4.5-6.3
  • Минимальная диафрагма f/32-45
  • Угол обзора 24°24' - 6°12' (для полнокадрового формата); 15°54' - 4°01' (для формата APS-C)
  • Конструкция объектива 17 элементов в 11 группах
  • Максимальный коэффициент увеличения 1:3,6
  • Минимальное фокусное расстояние 1,5 м
  • Диаметр светофильтра 67 мм
  • Байонет Canon
  • Размеры 199 х 82 мм
  • Вес 1135 г


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