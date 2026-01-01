Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS объектив

Характеристики:
- Тип объектива - стандартный Zoom
- Фокусное расстояние - 28 - 70 мм
- Диафрагма - F3.50 - F5.60
- Минимальная диафрагма - F36
- Крепление объектива - Sony E
- Стабилизация изображения - есть
- Число элементов / групп элементов - 9 / 8
- Число асферических элементов - 3
- Число низкодисперсных элементов - 1
- Число лепестков диафрагмы - 7
- Размеры (D x L) - 72.5 x 83 мм
- Вес - 295 г
- Угол обзора - 34 - 75 град.мин
- Минимальное расстояние фокусировки - 0.3 м
- Внутренняя фокусировка - есть
- Диаметр резьбы для светофильтра - 55 мм