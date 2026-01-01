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Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS объектив
Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS объектив

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS объектив

Sony
Артикул: MTG-2271

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS объектив. Полноформатный стандартный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых беззеркальных камер формата Sony E. Популярный диапазон зумирования 28–70 мм подходит для различных ситуаций съемки, от пейзажей до портретов и мгновенной съемки. Идеален для съемки при неблагоприятных погодных условиях благодаря защите важнейших элементов корпуса объектива от пыли и влаги. 

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива - стандартный Zoom
  • Фокусное расстояние - 28 - 70 мм
  • Диафрагма - F3.50 - F5.60
  • Минимальная диафрагма - F36
  • Крепление объектива - Sony E
  • Стабилизация изображения - есть
  • Число элементов / групп элементов - 9 / 8
  • Число асферических элементов - 3
  • Число низкодисперсных элементов - 1
  • Число лепестков диафрагмы - 7
  • Размеры (D x L) - 72.5 x 83 мм
  • Вес - 295 г
  • Угол обзора - 34 - 75 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки - 0.3 м
  • Внутренняя фокусировка - есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра - 55 мм

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