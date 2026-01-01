Артикул: MTG-2271

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS объектив. Полноформатный стандартный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых беззеркальных камер формата Sony E. Популярный диапазон зумирования 28–70 мм подходит для различных ситуаций съемки, от пейзажей до портретов и мгновенной съемки. Идеален для съемки при неблагоприятных погодных условиях благодаря защите важнейших элементов корпуса объектива от пыли и влаги.