Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив.  

Описание

Часто при съемке на открытом воздухе со сверхширокоугольным объективом солнце затрудняет работу, вызывая нежелательные блики и двоение изображения. Оригинальная технология Nano AR Coating II от Sony обеспечивает равномерное антибликовое покрытие на поверхности линз, эффективно подавляя блики и двоение изображения в условиях сложной освещенности.



Благодаря механизму 9-лепестковой циркулярной диафрагмы и оптимальному использованию двух элементов типа XA этот уникальный сверхширокоугольный объектив позволяет фокусироваться на объектах с помощью динамических крупноплановых перспектив, создавая кадры с красивым глубоким эффектом боке.

Два линейных привода XD (Extreme Dynamic) быстро и точно позиционируют массивные группы элементов объектива. Это позволяет добиться быстрой, точной и тихой автофокусировки, которая максимизирует скоростной потенциал камер с байонетом E. Тихая автофокусировка с низким уровнем вибрации — огромное преимущество при видеосъемке, а компактность и мобильность устройства, а также его быстрый отклик обеспечивают безграничную свободу творчества.

Характеристики:

Тип объектива широкоугольный

широкоугольный Фокусное расстояние 14 мм

14 мм Диафрагма F1.80

F1.80 Угол обзора 114 °

114 ° Минимальная диафрагма F16

F16 Крепление объектива Sony E



Sony E Автоматическая фокусировка есть



есть Число элементов / групп элементов 14 / 11

14 / 11 Число лепестков диафрагмы 9

9 Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

0.25 м Формат изображения полнокадровый 36х24 мм

полнокадровый 36х24 мм Размеры 83 х 99,8 мм

Вес 460 г.