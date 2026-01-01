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Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив
Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив
Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив
Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив

Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив

Sony
Артикул: MTG-1598

Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив.  

Объектив Sony FE 14mm f/1.8 GM отличается непревзойденной разрешающей способностью, обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, создаёт восхитительное боке и обладает многими другими потрясающими возможностями. Это компактный и светосильный широкоугольный объектив, который позволяет по-новому взглянуть на мир, особенно при съемке пейзажей, архитектуры, звездного неба и интерьеров.

Описание

Часто при съемке на открытом воздухе со сверхширокоугольным объективом солнце затрудняет работу, вызывая нежелательные блики и двоение изображения. Оригинальная технология Nano AR Coating II от Sony обеспечивает равномерное антибликовое покрытие на поверхности линз, эффективно подавляя блики и двоение изображения в условиях сложной освещенности.

Благодаря механизму 9-лепестковой циркулярной диафрагмы и оптимальному использованию двух элементов типа XA этот уникальный сверхширокоугольный объектив позволяет фокусироваться на объектах с помощью динамических крупноплановых перспектив, создавая кадры с красивым глубоким эффектом боке.

Два линейных привода XD (Extreme Dynamic) быстро и точно позиционируют массивные группы элементов объектива. Это позволяет добиться быстрой, точной и тихой автофокусировки, которая максимизирует скоростной потенциал камер с байонетом E. Тихая автофокусировка с низким уровнем вибрации — огромное преимущество при видеосъемке, а компактность и мобильность устройства, а также его быстрый отклик обеспечивают безграничную свободу творчества.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 14 мм
  • Диафрагма F1.80
  • Угол обзора 114 °
  • Минимальная диафрагма F16
  • Крепление объектива Sony E
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 14 / 11
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Формат изображения полнокадровый 36х24 мм
  • Размеры 83 х 99,8 мм
  • Вес 460 г.

Комплектация

  • Объектив
  • Крышка

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