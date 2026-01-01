Sony FE 14mm f/1.8 GM объектив.  

Часто при съемке на открытом воздухе со сверхширокоугольным объективом солнце затрудняет работу, вызывая нежелательные блики и двоение изображения. Оригинальная технология Nano AR Coating II от Sony обеспечивает равномерное антибликовое покрытие на поверхности линз, эффективно подавляя блики и двоение изображения в условиях сложной освещенности.
Благодаря механизму 9-лепестковой циркулярной диафрагмы и оптимальному использованию двух элементов типа XA этот уникальный сверхширокоугольный объектив позволяет фокусироваться на объектах с помощью динамических крупноплановых перспектив, создавая кадры с красивым глубоким эффектом боке.
Два линейных привода XD (Extreme Dynamic) быстро и точно позиционируют массивные группы элементов объектива. Это позволяет добиться быстрой, точной и тихой автофокусировки, которая максимизирует скоростной потенциал камер с байонетом E. Тихая автофокусировка с низким уровнем вибрации — огромное преимущество при видеосъемке, а компактность и мобильность устройства, а также его быстрый отклик обеспечивают безграничную свободу творчества.
Характеристики:
- Тип объектива широкоугольный
- Фокусное расстояние 14 мм
- Диафрагма F1.80
- Угол обзора 114 °
- Минимальная диафрагма F16
- Крепление объектива Sony E
- Автоматическая фокусировка есть
- Число элементов / групп элементов 14 / 11
- Число лепестков диафрагмы 9
- Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
- Формат изображения полнокадровый 36х24 мм
- Размеры 83 х 99,8 мм
- Вес 460 г.