Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив

Сложная оптическая конструкция объектива состоит из 22 элементов, объединенных в 16 различных групп, включая один элемент из Super ED стекла (Extra-low Dispersion) и два элемента из ED-стекла, и все эти элементы действуют совместно с целью минимизировать хроматическую аберрацию и обеспечить предельно высокое разрешение. Этот объектив использует также разработанное Sony оригинальное покрытие Nano AR coating, которое особенно полезно при съемках спорта и дикой природы, поскольку уменьшает количество нежелательных бликов.
FE 100-400 мм GM весит всего 1395г., что делает его одним из самых легких в своем классе и идеальным для обширной коллекции компактных камер Sony.
Объектив FE 100-400 мм GM оснащен встроенной оптической системой стабилизации изображения, которая обеспечивает возможность получать четкое изображение при съемке с рук. Он также предлагает минимальное расстояние фокусировки всего 0,98 м, что позволяет широко использовать его в полевых условиях, и оснащен 9-лепестковой циркулярной диафрагмой, которая создает прекрасный мягкий эффект боке.
Характеристики:
- Тип объектива - телеобъектив Zoom
- Фокусное расстояние - 100-400mm
- Диафрагма - F/4.5-5.6
- Минимальная диафрагма - F32–40
- Крепление объектива - Sony FE
- Стабилизация изображения - есть
- Число элементов / групп элементов - 16/22
- Число лепестков диафрагмы - 9
- Размеры (D x L) - 93,9 x 205 мм
- Вес - 1395 г (без крепления для штатива)
- Угол обзора - 24ﾟ– 6ﾟ10' (35 мм), 16°–4°10' (APS-C)
- Минимальное расстояние фокусировки - 0,98 м
- Диаметр резьбы для светофильтра - 77 мм