Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив

Описание

Сложная оптическая конструкция объектива состоит из 22 элементов, объединенных в 16 различных групп, включая один элемент из Super ED стекла (Extra-low Dispersion) и два элемента из ED-стекла, и все эти элементы действуют совместно с целью минимизировать хроматическую аберрацию и обеспечить предельно высокое разрешение. Этот объектив использует также разработанное Sony оригинальное покрытие Nano AR coating, которое особенно полезно при съемках спорта и дикой природы, поскольку уменьшает количество нежелательных бликов.

FE 100-400 мм GM весит всего 1395г., что делает его одним из самых легких в своем классе и идеальным для обширной коллекции компактных камер Sony.

Объектив FE 100-400 мм GM оснащен встроенной оптической системой стабилизации изображения, которая обеспечивает возможность получать четкое изображение при съемке с рук. Он также предлагает минимальное расстояние фокусировки всего 0,98 м, что позволяет широко использовать его в полевых условиях, и оснащен 9-лепестковой циркулярной диафрагмой, которая создает прекрасный мягкий эффект боке.

Характеристики: