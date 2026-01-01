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Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив
Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив
Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив
Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив

Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив

Sony
Артикул: MTG-2270

Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS объектив. Супертелеобъектив с зумом флагманской серии Sony G Master охватывает диапазон от 100 мм до 400 мм. Отличное разрешение и точная, быстрая автофокусировка позволяют снимать динамичные объекты на расстоянии в превосходном качестве. Помимо высококачественного изображения, этот объектив обеспечивает мобильность, надежность и функциональность, необходимые для профессионального применения. Объектив FE 100-400 мм GM обеспечивает замечательную четкость по всей площади кадра во всем диапазоне зума и фокусных расстояний, а также воспроизводит прекрасный эффект боке (дефокусировку фона), раскрывая тончайшие детали объектов и окружающей обстановки.

Описание

Сложная оптическая конструкция объектива состоит из 22 элементов, объединенных в 16 различных групп, включая один элемент из Super ED стекла (Extra-low Dispersion) и два элемента из ED-стекла, и все эти элементы действуют совместно с целью минимизировать хроматическую аберрацию и обеспечить предельно высокое разрешение. Этот объектив использует также разработанное Sony оригинальное покрытие Nano AR coating, которое особенно полезно при съемках спорта и дикой природы, поскольку уменьшает количество нежелательных бликов.

FE 100-400 мм GM весит всего 1395г., что делает его одним из самых легких в своем классе и идеальным для обширной коллекции компактных камер Sony.

Объектив FE 100-400 мм GM оснащен встроенной оптической системой стабилизации изображения, которая обеспечивает возможность получать четкое изображение при съемке с рук. Он также предлагает минимальное расстояние фокусировки всего 0,98 м, что позволяет широко использовать его в полевых условиях, и оснащен 9-лепестковой циркулярной диафрагмой, которая создает прекрасный мягкий эффект боке.

Характеристики:

  • Тип объектива - телеобъектив Zoom
  • Фокусное расстояние - 100-400mm
  • Диафрагма - F/4.5-5.6
  • Минимальная диафрагма - F32–40
  • Крепление объектива - Sony FE
  • Стабилизация изображения - есть
  • Число элементов / групп элементов - 16/22
  • Число лепестков диафрагмы - 9
  • Размеры (D x L) - 93,9 x 205 мм
  • Вес - 1395 г (без крепления для штатива)
  • Угол обзора - 24ﾟ– 6ﾟ10' (35 мм), 16°–4°10' (APS-C)
  • Минимальное расстояние фокусировки - 0,98 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра - 77 мм

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