Sony E 10-18mm f/4 OSS объектив

Характеристики:
- Тип объектива - широкоугольный Zoom
- Фокусное расстояние - 10 - 18 мм
- Диафрагма - F4
- Минимальная диафрагма - F22
- Крепление объектива - Sony E
- Стабилизация изображения - есть
- Автоматическая фокусировка - есть
- Число элементов / групп элементов - 10 / 8
- Число асферических элементов - 3
- Число низкодисперсных элементов - 1
- Число лепестков диафрагмы - 7
- Размеры - 70 x 63.5 мм
- Вес - 225 г
- Угол обзора - 76 - 109 град.мин
- Минимальное расстояние фокусировки - 0.25 м
- Диаметр резьбы для светофильтра - 62 мм