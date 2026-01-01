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Sony E 10-18mm f/4 OSS объектив
Sony E 10-18mm f/4 OSS объектив
Sony E 10-18mm f/4 OSS объектив

Sony E 10-18mm f/4 OSS объектив

Sony
Артикул: MTG-2269

Sony E 10-18mm f/4 OSS объектив. Сверхширокоугольный объектив с переменным фокусным расстоянием, с постоянной максимальной диафрагмой и с оптическим стабилизатором. Постоянное максимальное значение диафрагмы F4 позволяет использовать длительную выдержку избегая ненужного повышения чувствительности ISO. 

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива - широкоугольный Zoom
  • Фокусное расстояние - 10 - 18 мм
  • Диафрагма - F4
  • Минимальная диафрагма - F22
  • Крепление объектива - Sony E
  • Стабилизация изображения - есть
  • Автоматическая фокусировка - есть
  • Число элементов / групп элементов - 10 / 8
  • Число асферических элементов - 3
  • Число низкодисперсных элементов - 1
  • Число лепестков диафрагмы - 7
  • Размеры - 70 x 63.5 мм
  • Вес - 225 г
  • Угол обзора - 76 - 109 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки - 0.25 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра - 62 мм

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