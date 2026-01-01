Sirui Sniper AS-3S-ZS 23/33/56mm F1.2 Z-Mount комплект объективов серебро

Артикул: OLE-2778

Комплект из трех светосильных автофокусных объективов в серебрянном корпусе. В комплект входят два широкоугольных объектива F23 мм, F33 мм и один стандартный обектив F56 мм. Постоянная светосила 1.2 Байонет Z-mount (Nikon). STM мотор обеспечивает мгновенную автофокусировку без шума. Предусмотрена поддержка функции фокуса на глаза (Eye AF) в камере. Каждый объектив оснащен съемной блендой.