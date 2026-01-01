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Sirui Sniper AS-3S-XB 23/33/56mm F1.2 X-Mount комплект объективов чёрный
Sirui Sniper AS-3S-XB 23/33/56mm F1.2 X-Mount комплект объективов чёрный
Sirui Sniper AS-3S-XB 23/33/56mm F1.2 X-Mount комплект объективов чёрный

Sirui Sniper AS-3S-XB 23/33/56mm F1.2 X-Mount комплект объективов чёрный

Sirui
Артикул: OLE-2777

Комплект из трех светосильных автофокусных объективов в черном корпусе. В комплект входят два широкоугольных объектива F23 мм, F33 мм и один стандартный обектив F56 мм. Постоянная светосила 1.2 Байонет X-mount (Fujifilm). STM мотор обеспечивает мгновенную автофокусировку без шума. Предусмотрена поддержка функции фокуса на глаза (Eye AF) в камере. Каждый объектив оснащен съемной блендой.

Описание

В конструкции объективов используются низкодисперсионная оптика и линзы с высоким коэффициентом преломления, что обеспечивают выдающиеся характеристики светопропускания с хорошо контролируемыми бликами и полутенями, при этом позволяя уменьшить размеры объектива.

Характеристики:

  • Байонет X-mount (Fujifilm)
  • Матрица APS-C
  • Фокусное расстояние 23 мм, 33 мм, 56 мм
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.2
  • Минимальная диафрагма f16
  • 11 лепестков диафрагмы
  • STM мотор
  • Диаметр фильтра 58 мм
  • Вес 2383 гр

Комплектация

  • объектив 23mm F1.2
  • объектив 33mm F1.2
  • объектив 56mm F1.2
  • бленда (3шт)
  • кейс

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