Sirui Sniper 56AS12Z-W 56mm F1.2 AF APS-C Z-Mount объектив белый

Артикул: OLE-2788

Светосильный стандартный объектив в корпусе белого цвета с постоянной светосилой f1.2 и фокусным растоянием 56 мм. Байонет Z-mount (Nikon). STM мотор обеспечивает мгновенную автофокусировку без шума. Предусмотрена поддержка функции фокуса на глаза (Eye AF) в камере. В комплекте круглая съемная бленда, которая уменьшает виньетирование и предотвращает попадание нежелательного рассеянного света в объектив.