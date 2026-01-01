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Sirui Sniper 56AS12Z-W 56mm F1.2 AF APS-C Z-Mount объектив белый

Sirui Sniper 56AS12Z-W 56mm F1.2 AF APS-C Z-Mount объектив белый

Sirui
Артикул: OLE-2788

Светосильный стандартный объектив в корпусе белого цвета с постоянной светосилой f1.2 и фокусным растоянием 56 мм. Байонет Z-mount (Nikon). STM мотор обеспечивает мгновенную автофокусировку без шума. Предусмотрена поддержка функции фокуса на глаза (Eye AF) в камере. В комплекте круглая съемная бленда, которая уменьшает виньетирование и предотвращает попадание нежелательного рассеянного света в объектив.

Описание

В конструкции объективов используются низкодисперсионная оптика и линзы с высоким коэффициентом преломления, что обеспечивают выдающиеся характеристики светопропускания с хорошо контролируемыми бликами и полутенями, при этом позволяя уменьшить размеры объектива.

Характеристики:

  • Байонет Z-mount (Nikon)
  • Матрица APS-C
  • Фокусное расстояние 56 мм
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.2
  • Минимальная диафрагма f16
  • Конструкция 12 элементов в 11 группах
  • 11 лепестков диафрагмы
  • Минимальная дистанция для фокусировки 600 мм
  • STM мотор
  • Диаметр фильтра 58 мм
  • Вес 516 гр

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • чехол

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