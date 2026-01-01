Sirui Sniper 33AS12Z-S 33mm F1.2 AF APS-C Z-Mount объектив серебро

Артикул: OLE-2796

Светосильный широкоугольный объектив в корпусе серебристого цвета с постоянной светосилой f1.2 и фокусным растоянием 33 мм. Байонет Z-mount (Nikon). STM мотор обеспечивает мгновенную автофокусировку без шума. Предусмотрена поддержка функции фокуса на глаза (Eye AF) в камере. В комплекте лепестковая съемная бленда, которая уменьшает виньетирование и предотвращает попадание нежелательного рассеянного света в объектив.