Sirui Sniper 33AS12E-S 33mm F1.2 AF APS-C E-Mount объектив серебро

В конструкции объективов используются низкодисперсионная оптика и линзы с высоким коэффициентом преломления, что обеспечивают выдающиеся характеристики светопропускания с хорошо контролируемыми бликами и полутенями, при этом позволяя уменьшить размеры объектива.
Характеристики:
- Байонет E-mount (Sony)
- Матрица APS-C
- Фокусное расстояние 33 мм
- Фокусировка автоматическая
- Максимальная диафрагма f1.2
- Минимальная диафрагма f16
- Конструкция 11 элементов в 10 группах
- 11 лепестков диафрагмы
- Минимальная дистанция для фокусировки 400 мм
- STM мотор
- Диаметр фильтра 58 мм
- Вес 400 гр