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Sirui Sniper 23AS12X-B 23mm F1.2 AF APS-C X-Mount объектив чёрный

Sirui Sniper 23AS12X-B 23mm F1.2 AF APS-C X-Mount объектив чёрный

Sirui
Артикул: OLE-2804

Светосильный широкоугольный объектив в корпусе черного цвета с постоянной светосилой f1.2 и фокусным растоянием 23 мм. Байонет X-mount (Fujifilm). STM мотор обеспечивает мгновенную автофокусировку без шума. Предусмотрена поддержка функции фокуса на глаза (Eye AF) в камере. В комплекте лепестковая съемная бленда, которая уменьшает виньетирование и предотвращает попадание нежелательного рассеянного света в объектив.

Описание

В конструкции объективов используются низкодисперсионная оптика и линзы с высоким коэффициентом преломления, что обеспечивают выдающиеся характеристики светопропускания с хорошо контролируемыми бликами и полутенями, при этом позволяя уменьшить размеры объектива.

Характеристики:

  • Байонет X-mount (Fujifilm)
  • Матрица APS-C
  • Фокусное расстояние 23 мм
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.2
  • Минимальная диафрагма f16
  • Конструкция 12 элементов в 11 группах
  • 11 лепестков диафрагмы
  • Минимальная дистанция для фокусировки 300 мм
  • STM мотор
  • Диаметр фильтра 58 мм
  • Вес 380 гр

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • чехол

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