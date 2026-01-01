Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Micro 4/3 объектив

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена диафрагмой f/1.8, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости и овального боке.
Объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, а минимальная дистанция фокусировки всего 85 сантиметров. Светосила f/1.8 достигается, благодаря применению в оптической конструкции линз, изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 11 элементов в восьми группах. Применяются линзы из стекла Schott (производство Германия), с нанопокрытием.
Диафрагма с десятью лепестками способствует хорошему качеству боке.
Характеристики:
- фокусное расстояние - 50 мм
- максимальное значение диафрагмы - f/1.8
- минимальное значение диафрагмы - f/16
- минимальное расстояние фокусировки - 85 см
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/11
- лепестки диафрагмы - 10
- размер фильтра - 67
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - нет
- максимальное увеличение - 1:15,38
- размеры (длина) - 106,6 мм
- вес - 560 г