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Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji

Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji

Sirui
Артикул: DAN-4585

Объектив Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount для Fuji.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Исполнен в легком алюминиевом корпусе. Имеет увеличенное на 33% горизонтальное поле зрения для достижения FOV-эквивалента объектива APS-C 37,5 мм. Подойдет для создания кинематографических широкоэкранных снимков.

Описание

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена диафрагмой f/1.8, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости и овального боке.

Объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, а минимальная дистанция фокусировки всего 85 сантиметров. Светосила f/1.8 достигается, благодаря применению в оптической конструкции линз, изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 11 элементов в восьми группах. Применяются линзы из стекла Schott (производство Германия), с нанопокрытием.

Диафрагма с десятью лепестками способствует хорошему качеству боке.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 50 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки - 85 см
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/11
  • лепестки диафрагмы - 10
  • размер фильтра - 67
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - нет
  • максимальное увеличение - 1:15,38
  • размеры (длина) - 106,6 мм
  • вес - 560 г

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