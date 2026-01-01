Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji

Описание

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена диафрагмой f/1.8, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости и овального боке.

Объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, а минимальная дистанция фокусировки всего 85 сантиметров. Светосила f/1.8 достигается, благодаря применению в оптической конструкции линз, изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 11 элементов в восьми группах. Применяются линзы из стекла Schott (производство Германия), с нанопокрытием.

Диафрагма с десятью лепестками способствует хорошему качеству боке.

Характеристики: