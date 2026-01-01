Sigma AF 70mm F/2.8 DG MACRO Art SONY E объектив

Описание

Сложная оптическая конструкция использует два элемента FLD, два элемента SLD, один элемент с высоким показателем преломления и два асферических элемента для ограничения как хроматических так и сферических аберраций. Как и следовало ожидать разрешающая способность увеличивается при фокусировке на небольших дистанциях от 0.25 см, как следствие получение четких макроснимков с естественной передачей цветов. Покрытие Super Multi-Layer Coating также улучшает качество изображения, подавляя блики и ореолы в условиях сильного освещения. Скругленная девятилепестковая диафрагма способствует хорошему качеству боке.Привод Coreless DC используется для быстрой и точной работы автофокуса. Кроме того, обновленный алгоритм фокусировки, позволяет вручную скорректировать фокус, линзы не регулируются непосредственно кольцом фокусировки, кольцо служит для управления приводом автоматической фокусировки.В качестве материала корпуса используется термостойкий композитный материал Thermally Stable Composite (TSC), он долговечен в широком диапазоне условий использования, латунное байонетное крепление обеспечивает жесткость и надежность монтажа.Объектив адекватно работает с телеконвертерами TC-1401 и TC-2001, которые соответственно увеличивают рабочие фокусные расстояния до 98 мм и 140 мм, при этом сохраняется возможность автофокусировки. Традиционно для такой линейки объективов есть возможность производить тонкие настройки и обновление прошивки через Sigma USB Dock.

Характеристики: