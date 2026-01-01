Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO PENTAX объектив

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах. Так же он зарекомендовал себя как великолепный объектив для портретной съемки.
Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, макросъемка в масштабе 1:2. Она осуществляется в положении теле 300 мм. Для переключения между режимом макро и обычным режимом при работе на фокусных расстояниях 200-300 мм предусмотрен специальный переключатель.
Конструкция этого объектива включает три элемента из низкодисперсионного стекла (SLD, Special Low Dispersion), два в передней группе линз и один в задней. Это обеспечивает эффективную коррекцию хроматической аберрации при любом фокусном расстоянии.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 70-300
- максимальная диафрагма - f/4-f/5,6
- минимальная диафрагма - f/22-f/32
- угол обзора, град, - 34,3-8,2
- число лепестков диафрагмы - 9
- оптическая схема - 14 элементов в 10 группах
- минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
- установочный диаметр фильтра, мм - 58
- размеры, мм - диаметр 76,6, длина 122
- вес, г - 550