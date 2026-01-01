Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO PENTAX объектив

Описание

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах. Так же он зарекомендовал себя как великолепный объектив для портретной съемки.

Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, макросъемка в масштабе 1:2. Она осуществляется в положении теле 300 мм. Для переключения между режимом макро и обычным режимом при работе на фокусных расстояниях 200-300 мм предусмотрен специальный переключатель.

Конструкция этого объектива включает три элемента из низкодисперсионного стекла (SLD, Special Low Dispersion), два в передней группе линз и один в задней. Это обеспечивает эффективную коррекцию хроматической аберрации при любом фокусном расстоянии.

Характеристики: