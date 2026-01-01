Sigma AF 60mm f/2.8 DN Micro 4/3 Silver объектив

Байонет, выполненный из металла, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность эксплуатации.
Использование высококачественных асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. Система внутренней фокусировки корректирует колебания для поддержания качества изображения независимо от положения фокуса.
Закругленная семилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.
Минимальная дистанция фокусировки равна 50 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:7,2.Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для фотосъемки.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 60
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- байонет - micro 4/3
- минимальное расстояние фокусировки, cм – 50
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 6/8
- лепестки диафрагмы - 7
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- диаметр фильтра, мм - 46
- размеры, мм – 60,8х55,5
- вес, г - 185