Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art NIKON объектив

Описание

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 50 мм и угол обзора 46,8 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 40 сантиметров.Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции линз изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 13 элементов в 8-ми группах. Применяются особые линзы из SLD стекла, которые минимизируют хроматические аберрации, повышая тем самым качество изображения. Многослойное просветление оптики устраняет блики, а также повышает яркость и контрастность фотографий.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: