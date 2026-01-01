images
images
images
images
images
images
images
images
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив

Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9404

Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON - зум-объектив, охватывающий 10-кратный диапазон фокусных расстояний для Nikon.

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 22 элементов в 16 группах. В оптическую схему входит четыре элемента из низкодисперсионного стекла SLD (Special Low Dispersion), которые эффективно исправляют хроматическую аберрацию на всем диапазоне масштабирования, а Super Multi-Layer Coating уменьшает блики и ореолы и обеспечивает высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.Инновационная конструкция предусматривает многослойное просветление каждой оптической поверхности, что гарантирует превосходную цветопередачу и сводит к минимуму вероятность появления бликов и переотражений.

Модель оборудована ультразвуковым приводом HSM, который обеспечивает быструю и точную автофокусировку с сохранением возможности ручной подстройки резкости. Объектив совместим с опционными телеконвертерами 1.4х и 2х.

Он имеет изготовленное из магния штативное крепление, которое удобно в использовании и практически не увеличивает его вес.

Технология оптической стабилизации изображения позволяет делать резкие снимки с использованием более длинной выдержки (до 4 стопов).В данном объективе применяются фильтры диаметром 95 мм. Он также снабжен ступенчатым переключателем, позволяющим цифровым камерам с датчиком изображения размера APS-С использовать фильтр диаметром 86 мм. 

Внимание! С данным объективом нельзя использовать классические поляризационные фильтры.

Характеристики:

  • байонет - Nikon
  • фокусное расстояние, мм - 50-500
  • стабилизация изображения - есть
  • диафрагма - f/4.5-6.3
  • минимальная дистанция фокусировки, м – 0,5-1,8
  • автоматическая фокусировка - есть
  • число элементов/групп элементов - 22/16
  • число лепестков диафрагмы - 9
  • диаметр резьбы для светофильтра, мм - 95
  • размер, мм – 104,4х219
  • вес, г - 1970
  • цвет - черный

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.