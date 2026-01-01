Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 22 элементов в 16 группах. В оптическую схему входит четыре элемента из низкодисперсионного стекла SLD (Special Low Dispersion), которые эффективно исправляют хроматическую аберрацию на всем диапазоне масштабирования, а Super Multi-Layer Coating уменьшает блики и ореолы и обеспечивает высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.Инновационная конструкция предусматривает многослойное просветление каждой оптической поверхности, что гарантирует превосходную цветопередачу и сводит к минимуму вероятность появления бликов и переотражений.

Модель оборудована ультразвуковым приводом HSM, который обеспечивает быструю и точную автофокусировку с сохранением возможности ручной подстройки резкости. Объектив совместим с опционными телеконвертерами 1.4х и 2х.

Он имеет изготовленное из магния штативное крепление, которое удобно в использовании и практически не увеличивает его вес.

Технология оптической стабилизации изображения позволяет делать резкие снимки с использованием более длинной выдержки (до 4 стопов).В данном объективе применяются фильтры диаметром 95 мм. Он также снабжен ступенчатым переключателем, позволяющим цифровым камерам с датчиком изображения размера APS-С использовать фильтр диаметром 86 мм.

Внимание! С данным объективом нельзя использовать классические поляризационные фильтры.

Характеристики: