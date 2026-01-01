Sigma AF 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM NIKON объектив

Оптическая конструкция объектива включает 22 элементов в 16 группах. В оптическую схему входит четыре элемента из низкодисперсионного стекла SLD (Special Low Dispersion), которые эффективно исправляют хроматическую аберрацию на всем диапазоне масштабирования, а Super Multi-Layer Coating уменьшает блики и ореолы и обеспечивает высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.Инновационная конструкция предусматривает многослойное просветление каждой оптической поверхности, что гарантирует превосходную цветопередачу и сводит к минимуму вероятность появления бликов и переотражений.
Модель оборудована ультразвуковым приводом HSM, который обеспечивает быструю и точную автофокусировку с сохранением возможности ручной подстройки резкости. Объектив совместим с опционными телеконвертерами 1.4х и 2х.
Он имеет изготовленное из магния штативное крепление, которое удобно в использовании и практически не увеличивает его вес.
Технология оптической стабилизации изображения позволяет делать резкие снимки с использованием более длинной выдержки (до 4 стопов).В данном объективе применяются фильтры диаметром 95 мм. Он также снабжен ступенчатым переключателем, позволяющим цифровым камерам с датчиком изображения размера APS-С использовать фильтр диаметром 86 мм.
Внимание! С данным объективом нельзя использовать классические поляризационные фильтры.
Характеристики:
- байонет - Nikon
- фокусное расстояние, мм - 50-500
- стабилизация изображения - есть
- диафрагма - f/4.5-6.3
- минимальная дистанция фокусировки, м – 0,5-1,8
- автоматическая фокусировка - есть
- число элементов/групп элементов - 22/16
- число лепестков диафрагмы - 9
- диаметр резьбы для светофильтра, мм - 95
- размер, мм – 104,4х219
- вес, г - 1970
- цвет - черный