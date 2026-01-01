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Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON объектив

Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9403

Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art NIKON - зум-объектив серии Art, с постоянной диафрагмой для Nikon.

Он совмещает в себе возможности сразу трех объективов - 85мм F1.8, 105мм F1.8 и 135мм F1.8 в 35-мм эквиваленте.

Описание

Объектив предназначен для камер формата APS-C, имеет постоянную светосилу и обладает стабильно высоким  качеством изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.

В конструкции объективов линейки Art применяются линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы из сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой.

Объектив имеет новый механизм диафрагмы. Лепестки диафрагмы выполнены из поликарбоната с добавлением флюорина. Благодаря этому диафрагма срабатывает мягко и практически бесшумно.

Размеры объектива не изменяются при смене фокусного расстояния, так как он имеет внутреннюю систему фокусировки. 

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики:

  • байонет - Nikon
  • тип сенсора камеры - APS-C
  • фокусное расстояние, мм - 50-100
  • стабилизация изображения - нет
  • диафрагма - f/1.8
  • минимальная дистанция фокусировки, м – 0,95
  • автоматическая фокусировка - есть
  • режим макросъемки - нет
  • число элементов/групп элементов - 21/15
  • число лепестков диафрагмы - 9
  • диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
  • размер, мм – 93,5х170,7
  • вес, г - 1490
  • цвет - черный

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