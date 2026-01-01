Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art SIGMA объектив

Описание

Объектив, предназначенный для полнокадровых камер, но также может использоваться с датчиками APS-C.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм и угол обзора 63,4 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 30 сантиметров.Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции линз изготовленных по новейшей технологии. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: