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Sigma AF 30mm f/2.8 DN Sony E Black объектив
Sigma AF 30mm f/2.8 DN Sony E Black объектив
Sigma AF 30mm f/2.8 DN Sony E Black объектив

Sigma AF 30mm f/2.8 DN Sony E Black объектив

Sigma
Артикул: NVF-9396

Sigma AF 30mm f/2.8 DN Sony E Black - легкий, компактный, универсальный объектив для фотокамер Sony E (NEX).

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием относится к категории Art. Как нельзя лучше подойдет для пртретной съемки и съемки в помещениях со слабым освещением.

Дистанция фокусировки от 30 см. Цвет - черный.

Описание

Конструкция объектива имеет длину 40,5 мм и прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотоаппаратов. Фокусное расстояние в эквиваленте равно 60 мм.

Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.

Использование высококачественных асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. Система внутренней фокусировки корректирует колебания для поддержания качества изображения независимо от положения фокуса.

Закругленная семилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки равна 30 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:8,1.Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 30
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • байонет - Sony E
  • минимальное расстояние фокусировки, cм – 30
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/5
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 46
  • размеры, мм – 60,8х40,5
  • вес, г - 135

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