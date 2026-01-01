Sigma AF 30mm f/2.8 DN Micro 4/3 Black объектив

Описание

Конструкция объектива имеет длину 40,5 мм и прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотоаппаратов. Фокусное расстояние в эквиваленте равно 60 мм.

Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.

Использование высококачественных асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. Система внутренней фокусировки корректирует колебания для поддержания качества изображения независимо от положения фокуса.

Закругленная семилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки равна 30 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:8,1.Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.

Характеристики: