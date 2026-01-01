Sigma AF 30mm f/2.8 DN Micro 4/3 Black объектив

Конструкция объектива имеет длину 40,5 мм и прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотоаппаратов. Фокусное расстояние в эквиваленте равно 60 мм.
Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.
Использование высококачественных асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. Система внутренней фокусировки корректирует колебания для поддержания качества изображения независимо от положения фокуса.
Закругленная семилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.
Минимальная дистанция фокусировки равна 30 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:8,1.Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 30
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- байонет - micro 4/3
- минимальное расстояние фокусировки, cм – 30
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/5
- лепестки диафрагмы - 7
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- диаметр фильтра, мм - 46
- размеры, мм – 60,8х40,5
- вес, г - 135