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Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art NIKON объектив

Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9393

Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art NIKON - широкоугольный светосильный объектив, серии Art для Nikon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажейДистанция фокусировки от 30 см.

Описание

Широкоугольный объектив созданый для работы с цифровыми фотокамерами, имеющими светочувствительный датчик формата APS-C. 

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 30 мм и угол обзора 50,7 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 30 сантиметров.Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. 

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.

Корпус изготовлен из композитного материала, крепление байонета и прилегающая к нему часть выполнены из металла. Кольцо фокусировки плавное и в меру тугое, что усиливает впечатление надежности конструкции. За счет использования внутренней фокусировки исключается изменение размеров объектива и вращение переднего элемента, что позволяет применять любые фильтры.С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 30
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 30
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/9
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 62
  • размеры, мм – 74,2х63,3
  • вес, г - 435

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