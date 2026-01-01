Sigma AF 24mm F/1.4 DG HSM Art NIKON объектив

Описание

Широкоугольный объектив созданый для полнокадровых зеркальных камер.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 24 мм и угол обзора 84,1 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 25 сантиметров.Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции плавающей системы линз которая гарантирует безупречное качество изображения при любой дистанции фокусировки. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики: