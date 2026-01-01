Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY объектив

Объектив для интенсивного ежедневного использования.
Модель имеет быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета, имеет резиновый уплотнитель, а также прочный и эргономичный корпус.
С целью минимизировать искажения в объективе применяются последние технологические инновации - линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы и сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой. Кроме этого, эффективно подавляются хроматические аберрации в телефото режиме и достигается высочайшее качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив успешно преодолевает низкую периферийную яркость, которая весьма обычна для других объективов с подобной спецификацией. Уникальное многослойное просветление линз минимизирует засветки и внутренние переотражения, делая изображение потрясающе контрастным и резким даже в сложных условиях освещения.
Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.
Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 24-105
- максимальное значение диафрагмы - f/4
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- минимальное расстояние фокусировки, см - 45
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 19/14
- лепестки диафрагмы - 9
- стабилизация изображения - есть
- автофокус - есть
- цвет - черный
- диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
- размеры, мм – 88,6х109,4
- вес, г - 885