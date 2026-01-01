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Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY объектив
Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY объектив
Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY объектив

Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY объектив

Sigma
Артикул: DAN-1533

Стандартный зум-объектив для репортажной съемки Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY, серии Art для Sony.

Объектив с фиксированной диафрагмой. Подойдет как для интерьерной, архитектурной, пейзажной съемки, так и для съемки репортажей. Дистанция фокусировки - от 45 см. 

Описание

Объектив для интенсивного ежедневного использования.

Модель имеет быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета, имеет резиновый уплотнитель, а также прочный и эргономичный корпус.

С целью минимизировать искажения в объективе применяются последние технологические инновации - линзы из флюоритоподобного стекла FLD,  линзы и сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой. Кроме этого, эффективно подавляются хроматические аберрации в телефото режиме и достигается высочайшее качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив успешно преодолевает низкую периферийную яркость, которая весьма обычна для других объективов с подобной спецификацией. Уникальное многослойное просветление линз минимизирует засветки и внутренние переотражения, делая изображение потрясающе контрастным и резким даже в сложных условиях освещения.

Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 24-105
  • максимальное значение диафрагмы - f/4
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 45
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 19/14
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - есть
  • автофокус - есть
  • цвет - черный
  • диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
  • размеры, мм – 88,6х109,4
  • вес, г - 885

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