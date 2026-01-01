Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG HSM Art SONY объектив

Описание

Объектив для интенсивного ежедневного использования.

Модель имеет быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета, имеет резиновый уплотнитель, а также прочный и эргономичный корпус.

С целью минимизировать искажения в объективе применяются последние технологические инновации - линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы и сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой. Кроме этого, эффективно подавляются хроматические аберрации в телефото режиме и достигается высочайшее качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив успешно преодолевает низкую периферийную яркость, которая весьма обычна для других объективов с подобной спецификацией. Уникальное многослойное просветление линз минимизирует засветки и внутренние переотражения, делая изображение потрясающе контрастным и резким даже в сложных условиях освещения.

Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.

Характеристики: