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Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON объектив

Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9385

Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art NIKON - стандартный зум-объектив серии Art.

Объектив предназначен для камер с полноформатными сенсорами, имеет постоянную светосилу и обладает стабильно высоким  качеством изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.

Описание

Объективы линейки Art отличаются особо проработанной оптической конструкцией и ориентированы на получение выразительных, высокохудожественных фото. В объективе применяются линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы из сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой.

Данная модель имеет самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки.

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики:

  • байонет - Nikon
  • тип сенсора камеры - full frame
  • фокусное расстояние, мм - 24-105
  • стабилизация изображения - есть
  • диафрагма - f/4.0
  • минимальная диафрагма - f/22
  • минимальная дистанция фокусировки, м – 0,45
  • автоматическая фокусировка - есть
  • режим макросъемки - нет
  • число элементов/групп элементов - 19/14
  • число лепестков диафрагмы - 9
  • диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
  • размер, мм – 88,6х109,4
  • вес, г - 885
  • цвет - черный

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