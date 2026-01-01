Sigma 20 mm f/1.4 DG HSM Art NIKON объектив

Описание

Широкоугольный объектив созданый для полнокадровых зеркальных камер, хотя отлично работает и с кропнутыми APS-C камерами.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 20 мм и угол обзора 94,5 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 27,5 сантиметров.Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции двойной асферической линзы диаметром 59 мм. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Есть функция доводки фокуса вручную (full-time MF) вращением кольца фокусировки – это делает фокусировку более точной.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: