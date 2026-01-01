Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Sony E Silver объектив

Описание

Компактная конструкция объектива имеет длину 45,7 мм и прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотокамер. Фокусное расстояние в эквиваленте равно 38 мм для Micro 4/3 и 28,5 мм для Sony E. Обладая широким углом обзора объектив очень удобен для фотосъемки в помещениях, а также повседневной фотографии.

Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.

Использование трех высококачественных литых асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. Система внутренней фокусировки корректирует колебания для поддержания качества изображения независимо от положения фокуса.

Закругленная семилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки равна 20 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:7,4.Современная телецентрическая оптическая схема объектива обеспечивает отличное качество изображения по всему полю кадра.

Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.

Характеристики: