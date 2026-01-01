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Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black объектив
Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black объектив
Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black объектив
Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black объектив
Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black объектив

Sigma 19 mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black объектив

Sigma
Артикул: NVF-9379

Sigma 19mm f/2.8 DN Art Micro 4/3 Black - легкий, компактный, универсальный объектив для фотокамер со стандартом Micro 4/3.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием относится к категории Art. Подойдет для интерьерной, архитектурной, пейзажной съемки и съемки в помещениях со слабым освещением.

Дистанция фокусировки от 20 см. Цвет - черный.

Описание

Компактная конструкция объектива имеет длину 45,7 мм и прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотокамер. Фокусное расстояние в эквиваленте равно 38 мм для Micro 4/3 и 28,5 мм для Sony E. Обладая широким углом обзора объектив очень удобен для фотосъемки в помещениях, а также повседневной фотографии.

Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.

Использование трех высококачественных литых асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. Система внутренней фокусировки корректирует колебания для поддержания качества изображения независимо от положения фокуса.

Закругленная семилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки равна 20 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:7,4.Современная телецентрическая оптическая схема объектива обеспечивает отличное качество изображения по всему полю кадра.

Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 19
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • байонет - micro 4/3
  • минимальное расстояние фокусировки, cм – 20
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/6
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 46
  • размеры, мм – 60,8х45,7
  • вес, г - 160

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