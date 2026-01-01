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Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив
Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив
Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив
Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив
Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив

Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9378

Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON - универсальный зумобъектив для Nikon.

Объектив предназначен для работы с цифровыми фотокамерами, имеющими светочувствительный датчик формата APS-C.

Описание

Универсальный объектив будет отличным решением для путешествий, свадьб, мероприятий и портретной съемки. 

Его оптическая конструкция включает 17 линз, 4 из которых обладают низким уровнем дисперсии, а еще 4 асферические - типа Glassmold. Возможность формирования уникального боке обеспечивается диафрагмой округлой формы из 9 лепестков.

Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F1.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном (и даже неблагоприятном) освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе.

Объектив снабжен ультразвуковым приводом автофокусировки.

Одним из новационных технических решения является применение в конструкции металла и термоустойчивого композитного материала TSC. Он имеет большую эластичность наряду с минимальными температурными изменениями размеров. Это означает, что размеры и свойства (например, прочность и жесткость) корпуса объектива не зависят от условий окружающей среды и остаются постоянными. Также использование TSC помогает уменьшить размер объектива и вес на 15%.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 18-35
  • значение диафрагмы - f/1.8
  • максимальный маштаб изображения - 1:4,3
  • совместимость - APS-C
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 0,28
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 17/12
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 72
  • размеры, мм – 78x121
  • вес, г - 811

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