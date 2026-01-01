Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив

Универсальный объектив будет отличным решением для путешествий, свадьб, мероприятий и портретной съемки.
Его оптическая конструкция включает 17 линз, 4 из которых обладают низким уровнем дисперсии, а еще 4 асферические - типа Glassmold. Возможность формирования уникального боке обеспечивается диафрагмой округлой формы из 9 лепестков.
Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F1.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном (и даже неблагоприятном) освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе.
Объектив снабжен ультразвуковым приводом автофокусировки.
Одним из новационных технических решения является применение в конструкции металла и термоустойчивого композитного материала TSC. Он имеет большую эластичность наряду с минимальными температурными изменениями размеров. Это означает, что размеры и свойства (например, прочность и жесткость) корпуса объектива не зависят от условий окружающей среды и остаются постоянными. Также использование TSC помогает уменьшить размер объектива и вес на 15%.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 18-35
- значение диафрагмы - f/1.8
- максимальный маштаб изображения - 1:4,3
- совместимость - APS-C
- минимальное расстояние фокусировки, м – 0,28
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 17/12
- лепестки диафрагмы - 9
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- диаметр фильтра, мм - 72
- размеры, мм – 78x121
- вес, г - 811