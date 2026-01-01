Sigma AF 18-35mm F1,8 DC HSM A NIKON объектив

Описание

Универсальный объектив будет отличным решением для путешествий, свадьб, мероприятий и портретной съемки.

Его оптическая конструкция включает 17 линз, 4 из которых обладают низким уровнем дисперсии, а еще 4 асферические - типа Glassmold. Возможность формирования уникального боке обеспечивается диафрагмой округлой формы из 9 лепестков.

Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F1.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном (и даже неблагоприятном) освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе.

Объектив снабжен ультразвуковым приводом автофокусировки.

Одним из новационных технических решения является применение в конструкции металла и термоустойчивого композитного материала TSC. Он имеет большую эластичность наряду с минимальными температурными изменениями размеров. Это означает, что размеры и свойства (например, прочность и жесткость) корпуса объектива не зависят от условий окружающей среды и остаются постоянными. Также использование TSC помогает уменьшить размер объектива и вес на 15%.

Характеристики: