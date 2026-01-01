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Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM NIKON объектив

Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9374

Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM NIKON - универсальный объектив с возможностью макросъемки для Nikon.

Объектив разработан для фотоаппаратов с матрицей APS-C, он обладает отличным зумом и качественно снимает макро.

Описание

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать как панорамы, захватывая здания, озера, так и удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах.

Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, макросъемка в масштабе 1:2,9.

Объектив оснащен автофокусом, оптическим стабилизатором изображения и ультразвуковым мотором. Это обеспечивает быструю и точную фокусировку. 

Объектив выполнен из пластика. В конструкции корпуса используется Thermally Stable Composite (TSC), он имеет большую эластичность наряду с минимальными температурными изменениями размеров. Это означает, что размеры и свойства (например, прочность и жесткость) корпуса объектива не зависят от условий окружающей среды и остаются постоянными. Также использование TSC помогает уменьшить размер объектива и вес на 15%.Оптическая схема объектива включает элементы со сверхмалой дисперсией и высоким показателем преломления, что позволило скорректировать хроматические аберрации в длиннофокусной части диапазона трансфокации. Кроме того, добавление асферических элементов, включая элементы с двумя асферическими поверхностями, позволило скорректировать дисторсию, сохранив при этом небольшие размеры объектива.

Характеристики:
  • фокусное расстояние, мм - 18-250
  • максимальная диафрагма - f/3,5-f/6,3
  • минимальная диафрагма - f/22
  • угол обзора, град, - 69,3-5,7
  • число лепестков диафрагмы - 7
  • оптическая схема - 16 элементов в 13 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, м - 0,35
  • установочный диаметр фильтра, мм - 62
  • размеры, мм - диаметр 73,5, длина 88,6
  • вес, г - 470

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