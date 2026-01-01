Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C NIKON объектив

Описание

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать как панорамы, захватывая здания, озера, так и удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах.

Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, однако увеличение составляет 0,33 (1:3), что не дотягивает до общепринятого 0,5-1.

Объектив оснащен автофокусом, оптическим стабилизатором изображения и ультразвуковым мотором. Это обеспечивает быструю и точную фокусировку.

Объектив выполнен из пластика. Кольца зумирования и ручной фокусировки изготовлены с резиновым покрытием.

Оптическая схема объектива включает элементы со сверхмалой дисперсией и высоким показателем преломления, что позволило скорректировать хроматические аберрации в длиннофокусной части диапазона трансфокации. Кроме того, добавление асферических элементов, включая элементы с двумя асферическими поверхностями, позволило скорректировать дисторсию, сохранив при этом небольшие размеры объектива.

Характеристики: