Sigma AF 17-70 mm f/2.8-4 DC MACRO HSM SONY объектив

Описание

Макрообъектив, предназначенный для цифровых фотокамер с сенсором формата APS-C. Минимальная дистанция фокусировки объектива неизменна и при любом фокусном расстоянии составляет 20 см.

Объектив оснащен бесшумным ультразвуковым мотором фокусировки (HSM - HyperSonic Motor) и фирменной системой стабилизации изображения (OS - Optical Stabilization).

Эквивалентное фокусное расстояние модернизированного объектива на зеркальных камерах с кроп-фактором 1,5 составляет 25-105 мм - универсальный диапазон, который в сочетании с неплохой светосилой позволяет снимать все: от пейзажей до портретов. Объектив Sigma 17-70 мм f/2,8-4 DC OS HSM доступен в версиях для зеркальных камер Canon, Nikon, Pentax, Sigma и Sony/Minolta.

Характеристики: