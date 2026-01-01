Sigma AF 17-50 mm f/2.8 EX DC HSM SONY объектив

Описание

С учетом кроп-фактора диапазон фокусных расстояний объектива охватывает наиболее удобные и часто используемые в повседневной съемке расстояния 25-75 мм, что позволяет с успехом использовать объектив практически для любого жанра и сюжета от пейзажей и интерьеров до портретов с эффектно размытым фоном.

Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F2.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном (и даже неблагоприятном) освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе.

Объектив снабжен стабилизатором изображения и ультразвуковым приводом автофокусировки.

Характеристики: