Sigma AF 17-50 mm f/2.8 EX DC HSM SONY объектив

С учетом кроп-фактора диапазон фокусных расстояний объектива охватывает наиболее удобные и часто используемые в повседневной съемке расстояния 25-75 мм, что позволяет с успехом использовать объектив практически для любого жанра и сюжета от пейзажей и интерьеров до портретов с эффектно размытым фоном.
Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F2.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном (и даже неблагоприятном) освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе.
Объектив снабжен стабилизатором изображения и ультразвуковым приводом автофокусировки.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 17-50
- значение диафрагмы - f/2.8
- байонет - Sony
- совместимость - APS-C
- минимальное расстояние фокусировки, м – 0,28
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 13/16
- лепестки диафрагмы - 7
- стабилизация изображения - встроенный оптический стабилизатор OS
- автофокус - есть
- диаметр фильтра, мм - 77
- размеры, мм – 83,5x91,8
- вес, г - 565