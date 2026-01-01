images
Sigma AF 17-50 mm f/2.8 EX DC HSM PENTAX объектив

Sigma AF 17-50 mm f/2.8 EX DC HSM PENTAX объектив

Sigma
Артикул: NVF-9364

Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC HSM PENTAX - зумобъектив для Pentax.

Объектив предназначен для работы с цифровыми фотокамерами, имеющими светочувствительный датчик формата APS-C.

Описание

С учетом кроп-фактора диапазон фокусных расстояний объектива охватывает наиболее удобные и часто используемые в повседневной съемке расстояния 25-75 мм, что позволяет с успехом использовать объектив практически для любого жанра и сюжета от пейзажей и интерьеров до портретов с эффектно размытым фоном.

Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F2.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном (и даже неблагоприятном) освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе.

Объектив снабжен стабилизатором изображения и ультразвуковым приводом автофокусировки.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 17-50
  • значение диафрагмы - f/2.8
  • байонет - Pentax
  • совместимость - APS-C
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 0,28
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 13/16
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - встроенный оптический стабилизатор OS
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 77
  • размеры, мм – 83,5x91,8
  • вес, г - 565

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Эммануэль Любецки – оскароносный видеооператор из Мексики
Эммануэль Любецки – оскароносный видеооператор из Мексики
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Хельмут Ньютон – легендарный жрец эротической светописи (18+)
Хельмут Ньютон – легендарный жрец эротической светописи (18+)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.