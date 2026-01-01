Sigma AF 16 mm F1.4 DC DN C Sony E объектив

Описание

Объективы DC DN специально разработан для матриц уменьшенного размера APS-C беззеркальных камер Sony E. Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 16 мм и угол обзора 83,2 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 25 сантиметров.Оптическая схема состоит из большого количества элементов. В нее входят два асферических элемента, три элемента FLD и два элемента SLD, такой арсенал активно подавляет цветные окантовки и различные аберрации, чтобы обеспечить высокую четкость и контрастность во всем диапазоне диафрагмы.

Отдельные элементы оснащены Super Multi-Layer Coating для подавления бликов и ореолов, особенно эффективно проявляется их позитивное действие в условиях сильного освещения. Шаговый двигатель автофокуса AF понравится как фотографам, так и видеооператорам. Он срабатывает быстро, точно и практически бесшумно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Пыле и влагозащитная конструкция позволяет использовать этот объектив в сложных погодных условиях. Корпус объектива создан с использованием материала Thermally Stable Composite (TSC) вместе с традиционными металлами для расширенных температурных условий. Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: