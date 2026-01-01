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Sigma AF 16mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив
Sigma AF 16mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив

Sigma AF 16mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив

Sigma
Артикул: DAN-1529

Широкоугольный светосильный объектив Sigma AF 16mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 для фотокамер со стандартом Micro 4/3.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажей. Диаметр фильтра - 67 мм. Дистанция фокусировки от 0,25 м.

Описание

Объективы DC DN специально разработан для матриц уменьшенного размера APS-C беззеркальных камер со стандартом Micro 4/3. Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 16 мм и угол обзора 83,2 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 25 сантиметров.Оптическая схема состоит из большого количества элементов. В нее входят два асферических элемента, три элемента FLD и два элемента SLD, такой арсенал активно подавляет цветные окантовки и различные аберрации, чтобы обеспечить высокую четкость и контрастность во всем диапазоне диафрагмы.

Отдельные элементы оснащены Super Multi-Layer Coating для подавления бликов и ореолов, особенно эффективно проявляется их позитивное действие в условиях сильного освещения. Шаговый двигатель автофокуса AF понравится как фотографам, так и видеооператорам. Он срабатывает быстро, точно и практически бесшумно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Пыле и влагозащитная конструкция позволяет использовать этот объектив в сложных погодных условиях. Корпус объектива создан с использованием материала Thermally Stable Composite (TSC) вместе с традиционными металлами для расширенных температурных условий. Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 16
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • байонет - Micro 4/3
  • совместимость - APS-C
  • минимальное расстояние фокусировки, м - 0,25
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 13/16
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 67
  • размеры, мм – 72,2х92,3
  • вес, г - 405

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