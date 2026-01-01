Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив

Описание

Объектив имеет плавающую систему фокусировки, которая эффективно компенсирует астигматические и сферические аберрации, обеспечивая высокое качество изображения в диапазоне от бесконечности до макро 1:1.

Три элемента из низкодисперсного стекла устраняют все виды оптических искажений, а уникальное многослойное просветление оптики снижает вероятность появления бликов, переотражений и паразитной засветки.

Оптический стабилизатор изображения дает запас в 4 ступени экспозиции.

Ультразвуковой мотор фокусировки обеспечивает мгновенную и бесшумную фокусировку, а круглая 9-лепестковая диафрагма формирует приятное боке.

Минимальная дистанция фокусировки - 38 см.

Характеристики: