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Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив
Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив

Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9362

Sigma AF 150mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM Nikon - телемакрообъектив для Nikon. 

Новая версия популярного телемакрообъектива со встроенным оптическим стабилизатором изображения. Оптическая система объектива в новой версии получила также пыле и влагозащиту.

Описание

Объектив имеет плавающую систему фокусировки, которая эффективно компенсирует астигматические и сферические аберрации, обеспечивая высокое качество изображения в диапазоне от бесконечности до макро 1:1.

Три элемента из низкодисперсного стекла устраняют все виды оптических искажений, а уникальное многослойное просветление оптики снижает вероятность появления бликов, переотражений и паразитной засветки.

Оптический стабилизатор изображения дает запас в 4 ступени экспозиции.

Ультразвуковой мотор фокусировки обеспечивает мгновенную и бесшумную фокусировку, а круглая 9-лепестковая диафрагма формирует приятное боке.

Минимальная дистанция фокусировки - 38 см.

Характеристики:

  • система - Nikon
  • фокусное – расстояние постоянное
  • фокусное расстояние, мм - 150
  • светосила - f/2.8
  • углы обзора, град. - 16,4
  • минимальная диафрагма - 22
  • минимальная дистанция фокусировки, м – 0,38
  • максимальное увеличение - 1
  • возможность макросъемки - да
  • байонет (крепление) - Canon EF
  • размер матрицы - full frame/APS-C
  • привод автофокусировки - ультразвуковой мотор
  • стабилизация изображения - да
  • конструкция (элементов/групп) - 19 элементов в 13 группах
  • количество лепестков диафрагмы - 9
  • диаметр фильтра, мм - 72
  • габариты, мм – 79,6x150
  • вес, г - 895

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