Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив

Объектив имеет плавающую систему фокусировки, которая эффективно компенсирует астигматические и сферические аберрации, обеспечивая высокое качество изображения в диапазоне от бесконечности до макро 1:1.
Три элемента из низкодисперсного стекла устраняют все виды оптических искажений, а уникальное многослойное просветление оптики снижает вероятность появления бликов, переотражений и паразитной засветки.
Оптический стабилизатор изображения дает запас в 4 ступени экспозиции.
Ультразвуковой мотор фокусировки обеспечивает мгновенную и бесшумную фокусировку, а круглая 9-лепестковая диафрагма формирует приятное боке.
Минимальная дистанция фокусировки - 38 см.
Характеристики:
- система - Nikon
- фокусное – расстояние постоянное
- фокусное расстояние, мм - 150
- светосила - f/2.8
- углы обзора, град. - 16,4
- минимальная диафрагма - 22
- минимальная дистанция фокусировки, м – 0,38
- максимальное увеличение - 1
- возможность макросъемки - да
- байонет (крепление) - Canon EF
- размер матрицы - full frame/APS-C
- привод автофокусировки - ультразвуковой мотор
- стабилизация изображения - да
- конструкция (элементов/групп) - 19 элементов в 13 группах
- количество лепестков диафрагмы - 9
- диаметр фильтра, мм - 72
- габариты, мм – 79,6x150
- вес, г - 895