Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C NIKON объектив

Оптическая конструкция объектива включает 20 элементов в 14 группах, в числе которых 1 FLD- и 3 SLD-стекла.
Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 280 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 16,4-4,1 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.
Тыльная и фронтальная линзы имеют специальное покрытие, которое отталкивает жир и воду, а улучшенная система стабилизации с включением акселерометра упрощает фотографам работу над съемкой движущихся объектов.
Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус.
Характеристики:
- конструкция - 20 в 14 группах
- минимальная дистанция фокусировки, м - 2,8
- минимальная диафрагма - f22
- диафрагма – 5,0-6,3 f
- диаметр резьбы для фильтров, мм - 95
- габариты (диаметр/длина), мм - 105х260,1
- стабилизатор изображения – есть