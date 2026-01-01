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Sigma AF 150-600 mm Cont. NIKON объектив + телеконвертер TC-1401

Sigma AF 150-600 mm Cont. NIKON объектив + телеконвертер TC-1401

Sigma
Артикул: DAN-1106

Sigma AF 150-600 mm Cont. NIKON - объектив c телеконвертером TC-1401 для Nikon.

Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием для 35-миллиметровых цифровых зеркальных камер. Может работать как на кроп-камерах, так и на полнокадровых.

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 20 элементов в 14 группах, в числе которых 1 FLD и 3 SLD-элемента с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 280 см. Угол обзора в 35-миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 16,4-4,1 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Улучшенная система стабилизации с включением акселерометра упрощает фотографам работу над съемкой движущихся объектов. Также объектив имеет блокировки зума на любом фокусном расстоянии.

Ультразвуковой двигатель кольцевого типа обеспечивает высокую скорость и тихий АФ. 

Байонетное крепление оснащено резиновым уплотнителем, который препятствует попаданию в камеру пыли и влаги.

Телеконвертер TC-1401 увеличивает фокусное расстояние объектива в 1,4 раза. Сконструирован специально для работы с новейшими объективами SIGMA серии Contemporary. Элементы из SLD-стекла эффективно подавляют хроматические аберрации и обеспечивают высокое качество изображения системы объектив-телеконвертер. Имеет пыле- и влагозащитную конструкцию. Автофокус работает до значений F8 (если это значение поддерживается камерой).

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 150-600
  • диафрагма - f/5.0-6.3
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 280
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 14/20
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 95
  • стабилизация изображения - есть
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:5
  • размеры, мм – 105х260
  • вес, г - 1930

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