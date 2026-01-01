Sigma AF 150-600 mm Cont. NIKON объектив + телеконвертер TC-1401

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 20 элементов в 14 группах, в числе которых 1 FLD и 3 SLD-элемента с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 280 см. Угол обзора в 35-миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 16,4-4,1 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Улучшенная система стабилизации с включением акселерометра упрощает фотографам работу над съемкой движущихся объектов. Также объектив имеет блокировки зума на любом фокусном расстоянии.

Ультразвуковой двигатель кольцевого типа обеспечивает высокую скорость и тихий АФ.

Байонетное крепление оснащено резиновым уплотнителем, который препятствует попаданию в камеру пыли и влаги.

Телеконвертер TC-1401 увеличивает фокусное расстояние объектива в 1,4 раза. Сконструирован специально для работы с новейшими объективами SIGMA серии Contemporary. Элементы из SLD-стекла эффективно подавляют хроматические аберрации и обеспечивают высокое качество изображения системы объектив-телеконвертер. Имеет пыле- и влагозащитную конструкцию. Автофокус работает до значений F8 (если это значение поддерживается камерой).

Характеристики: