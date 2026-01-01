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Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив
Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив

Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1525

Широкоугольный светосильный объектив Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art NIKON для Nikon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажейДистанция фокусировки от 27 см.

Описание

Широкоугольный объектив созданый для полнокадровых зеркальных камер, хотя отлично работает и с кропнутыми APS-C камерами.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.8, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора 114,2 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 27 сантиметров.Невероятная светосила F1.8 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции двойной асферической линзы. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. 

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 14
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 27
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/16
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:9,8
  • размеры, мм - 95х126
  • вес, г - 1170

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