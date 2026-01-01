Sigma AF 14mm f/1.8 DG HSM Art SONY E объектив

Описание

Широкоугольный объектив изначально созданный для полнокадровых зеркальных камер, сейчас отлично работает и с кропнутыми APS-C камерами.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.8, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора 114,2 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 27 сантиметров. Невероятная светосила F1.8 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции двойной асферической линзы. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: