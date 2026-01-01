Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art NIKON объектив

Описание

Высокая светосила объектива позволяет снимать с относительно короткими выдержками, даже при слабом освещении. Это делает его идеальным объективом для фотографов, снимающих спортивные мероприятия в крытых помещениях.Оптическая конструкция обеспечивает сверхвысокое разрешение и минимизирует хроматические искажения. Объектив имеет в своей конструкции два элемента из флюоритоподобного стекла FLD и два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD, которые эффективно снижают хроматические искажения, которые обычно заметны по краям изображения за пределами зоны фокуса.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Диафрагма с девятью закругленными лепестками способствует хорошему качеству боке.

Объектив выпущен в пыле- и влагозащищенном варианте, что, конечно же, продлевает срок его службы.

Характеристики: