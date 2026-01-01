Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S NIKON объектив

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 23 элемент в 18 группах.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 150 см. Угол обзора лежит в диапазоне 20,4-8,2 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус. Так же в получении резких кадров поможет система стабилизации, которой снабжен объектив.

Пыле- и влагозащищенная конструкция объектива обеспечивает отличную живучесть при профессиональном использовании. Защищены байонет, переключатели, кольца фокусировки и зумирования.

Характеристики: